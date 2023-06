Texelaars hebben nieuwe plannen voor de ooit zo bruisende haven van Oudeschild

De tijd heeft de haven van Oudeschild ingehaald. De ooit zo bruisende haven biedt inmiddels een verlaten aanblik. De haven is door onder meer de teruglopende vissersvloot financieel niet meer rendabel. Aanleiding voor Texels Ondernemers Platform (TOP) om een 'pitchavond' te organiseren. Diverse ondernemers en belanghebbenden kwamen met ideeën voor de invulling van de haven. Het is de bedoeling dat een bundeling van deze plannen wordt aangeboden aan de politiek.

Diverse ondernemers en belanghebbenden pitchten gisteravond hun ideeën voor de haven in Kaap Skil. "Er was veel animo en er zijn zeker twaalf uiteenlopende concrete plannen gepresenteerd op diverse onderwerpen: wonen, werken, leren, recreëren, cultuur, onderzoeken, industrie en productie", aldus TOP.

Onderhoudswerkzaamheden van de kades staan op stapel en de inkomsten zijn tegelijkertijd nihil. En dus organiseerde de Texelse ondernemersclub een 'pitchavond' in de hoop op creatieve oplossingen en ideeën. "Een frisse energie, vooruitstrevende projecten, behoud van, en een gedegen invulling van de haven zou een impuls kunnen geven aan een florerend stukje Texel", aldus TOP in het persbericht.

"Het is waanzin dat wij denken dat we de haven van Rotterdam zijn"

Als voorbeeld noemt Drijver een zeilboot dat de haven binnen vaart en wordt opgevangen door de havenmeesters van de gemeente. En halverwege de haven nemen de havenmeesters van de passantenhaven de begeleiding dan weer over. "Dat laten we jarenlang gebeuren, omdat we denken dat de gemeente en de Waddenhaven niet kunnen samenwerken. Dat is natuurlijk niet waar, dit kost alleen maar geld."

"Ik heb meerdere keren mijn zorgen bij de gemeente daarover geuit. En ook meerdere keren ideeën geopperd om daar wat aan te doen. Het is waanzin dat wij denken dat we de haven van Rotterdam zijn. En maar door blijven 'modderen' met twee teams van havenmeesters."

Eén van de aanwezigen was visserijvoorman Maarten Drijver. "De visserij en de burger weten niet hoeveel geld er jaarlijks bij moet om de haven exploitabel te houden", zegt hij. "Dat het geld kost, is duidelijk. Maar omdat wij niets weten, is het voor ons heel moeilijk om te reageren op de exploitatiekosten voor de haven."

"Dat het financieel niet goed met de haven, dat is ons wel duidelijk. De eerste fout van de gemeente is om de passantenhaven voor een euro van de hand te doen." Deze haven voor pleziervaartuigen draait inmiddels goed. "Maar de werkhaven is daardoor het 'ondergeschoven kindje' geworden", zegt Drijver. "De opbrengsten van de passantenhaven gaan niet naar de gemeente. Het is nu eerder een kostenpost geworden, dan dat er geld aan verdiend wordt. Maar dit is niet meer terug te draaien."

Kip met de gouden eieren

Hij ziet de teruggang van de Texelse vissersvloot met lede ogen aan. "Ik heb altijd gevochten voor betaalbare ruimte in de haven voor onze vloot. Als je de kip met de gouden eieren slacht, dan is een betaalbare haven een utopie."

Drijver had vooraf zorgen over het feit dat veel plannen voor de haven niet realistisch zouden zijn. "Want dan heeft de gemeente helemaal veel tijd nodig om deze te verwerken. Maar dat viel gelukkig mee." Veel van de ingebrachte ideeën kunnen met elkaar worden verbonden. "Dan moeten de mensen ook wel bereid zijn om samen te werken. Of een deel van een gebied waar ze een optie op hebben in een groter plan accepteren."

Hotel

Zo werden er bijvoorbeeld plannen gepresenteerd voor een hotel op het voormalige overslagstation op de haven. Maar er waren ook geluiden om de haven te behouden voor de primaire sector, zoals overslag van graan en bieten. "Als je de haven financieel exploitabel wil hebben, dan maak ik me zorgen wat het aan havengeld moet opbrengen. Dat is onbetaalbaar. De visserij heeft natuurlijk altijd haar plek opgeëist, die claim kunnen we nu niet meer indienen. De kotters komen alleen in de haven voor proviand en brandstof laden. En de garnalenvloot maakt dan nog gebruik van de haven. Maar die lagen in een verdomhoekje."

Naar aanleiding van deze avond is een ondernemers werkgroep haven samengesteld die de plannen zal gaan bundelen en uitwerken. De intentie is om einde zomer dit geheel aan de gemeente Texel (wethouders) aan te bieden. "Onder het motto: Alleen ga je sneller, samen kom je verder. De gemeente heeft de ondernemers nodig om de haven in leven te houden", aldus TOP.