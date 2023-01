Toch nog één Texelse kotter gered van sloop: 'Maar we zien de TX1 hier niet meer terug'

'Goed nieuws' voor viskotter TX1 in Oudeschild. De kotter hoeft niet naar de sloop als gevolg van de sanering van de vloot in opdracht van het rijk. Het schip en de visrechten van de familie Vonk worden overgenomen door Urker vissers. Eigenaar Cor Vonk van de TX1 is opgelucht: "Maar geen euforie hoor. We zijn de enige op Texel die het voor elkaar hebben gekregen. De rest moet wel naar de sloop."

privefoto

Twaalf à dertien van de in totaal 29 vissersboten die de Kop van Noord-Holland nu telt, gaan gebruikmaken van de saneringsregeling van de overheid. Vooral Texel wordt zwaar getroffen: meer dan de helft van de vissers stopt. Er blijven van de zeven nog drie kotters over. De TX3 (Van der Vis), TX29 (Drijver) en TX94 (Boersen). De TX1, ofwel Klasina J, blijft gespaard, maar zal na de overname door Urker vissers niet terugkeren in de haven van Oudeschild. "We zijn blij dat het zo kan", vertelt Cor Vonk gelaten. "Het schip zal voortaan lossen in IJmuiden dus die zien we hier niet meer terug. Het is wel zo'n beetje klaar met de visserij op Texel. Oudeschild wordt een toeristenhaven. Alleen de garnalenkotters zullen de haven nog een beetje vullen."