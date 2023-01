Gerrit, Tina en Jacoline zijn ontevreden over plan toekomst haven Den Oever: "Erg jammer"

In de haven van Den Oever liggen tegenwoordig een stuk minder viskotters dan vroeger. Er is veel onzekerheid over de toekomst van de visserij, dus denkt de gemeente na over de toekomst van haven. Zal de haven van Den Oever over een aantal jaar wellicht een toeristische trekpleister worden of moet er juist meer geïnvesteerd worden in de visserij? Bewoners Gerrit Kater, Tina de Jong, Henry Scholtens en Jacoline Luijt vertellen hoe zij hierover denken.

NH Nieuws

In opdracht van de gemeente Hollands kroon heeft adviesbureau Wing een onderzoek gedaan naar de toekomst van de haven in Den Oever. De vraag die hierbij centraal staat: 'Hoe houden we een economisch gezonde, duurzame en bij de gemeente passende haven, ook op de langere termijn?'. De uitkomsten van dit onderzoek werden gisteravond aan geïnteresseerde bewoners in het Vikingschip in Den Oever getoond en uitvoerig besproken. Het adviesbureau kwam in totaal op negen adviezen die volgens hen kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige haven. Wing schrijft bijvoorbeeld over het investeren in de visserij, de haven inrichten zodat het meer toeristen trekt en het instellen van een havendirecteur. Er kwamen zo'n 80 bewoners af op de informatieavond. Zij kregen de tijd om reactie te geven op de adviezen. Gerrit Kater, Tina de Jong, Henry Scholtens en Jacoline Luijt wonen en/of werken alle vier in Den Oever en hebben een duidelijke mening over de mogelijke plannen. Tekst gaat door onder de foto.

Tina de Jong en Henry Scholtens - NH Nieuws / Kelly Blok

'Het is allebei positief voor ons' Henry Scholtens en Tina de Jong runnen sinds een aantal jaar een café en Bed and Breakfast in Den Oever: "Wij worden hier denk ik alleen maar beter van. Den Oever moet natuurlijk allereerst wat meer op de kaart komen en er is nu erg weinig. Al is het voor het bedrijfsleven of het toerisme: het is allebei positief voor ons. Maar een bedrijf als Luyt (scheepswerf in Den Oever) en nog een paar anderen worden dan weer niet gehoord. Hoe kunnen ze dat vergeten, denk ik dan. Maar het is te makkelijk om het rapport af te kraken. Het is wel mooi dat we zo'n avond hebben en naar boven komt wat we nog missen." Tekst gaat door onder de foto.

scheepswerf LUYT - LUYT

'Ik mis een aantal zaken in het plan' Jacoline Luijt is directeur van Scheepswerf Luyt in de haven van Den Oever: "Ik denk dat het goed is dat er nog een aantal rondes gaan komen waarbij mensen input gaan geven. Ik mis namelijk een aantal zaken in het plan. Dat gaat dan om de bedrijven die gemist zijn in de gesprekken, zoals Luyt. Een van onze onderdelen van het bedrijf is het droogdok en dat heeft een grote aantrekkingskracht op de visserij. Niet alleen op de vloot hier in Den Oever, maar ook door schepen uit Duitsland, Engeland en België. Die schepen komen soms voor een maand naar de haven voor onderhoud en reparatie en dat genereert heel veel werk. Niet alleen voor onze scheepswerf, maar ook voor de timmerman, schilder en bijvoorbeeld de coöperatie. Dat is belangrijk en moet behouden worden, maar ik zie dat niet terug in het rapport. Dat vind ik erg jammer." Tekst gaat door onder de foto.

Gerrit Kater - NH Nieuws / Kelly Blok

'Ik zou me ervoor schamen als ik dit geschreven had' Gerrit Kater komt uit Den Oever en is voorzitter van Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen: "Wat er is genoemd is er allemaal al. Bebording staat er, een monument staat er al en er is al een toiletvoorziening. Vanuit onze nautische hoek zien we ook echt wel meer mensen die komen. Ik had gehoopt dat er meer dingen stonden die op de toekomst zijn gericht. Het moet een goede mix zijn: dat door zowel de visserij, de industrie en het toerisme Den Oever naar voren worden gebracht. Er is bij dit rapport eigenlijk geen visie voor de toekomst en ik zou me ervoor schamen als ik dit geschreven had."