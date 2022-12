Visser Charlie (33) gooide roer om en is nu stukadoor: "Dit is een heel ander leven"

"Ik mis mijn kameraden. Altijd grappen. Ik had dit voor geen goud willen missen." Texelaar Charlie van Beurden maakte eind dit jaar de overstap van kottervisser naar stukadoor. Noodgedwongen, omdat het schip waarop hij tien jaar lang viste in aanmerking komt voor sanering.

Charlie zag het al geruime tijd aankomen. Het gaat slecht in de visserij in het algemeen, en dus ook op Texel. Waar er in de jaren zeventig nog tientallen kotters in de vissershaven van Oudeschild lagen, zijn dat er nu nog maar een paar. De kotters waren veelal familiebedrijven die van vader op zoon overgingen.

"Dit zag je natuurlijk mijlenver van tevoren aankomen", zegt De 33-jarige Charlie uit Oudeschild. "Ik vroeg het ook aan Koos, of de verhalen klopte dat de vissers moesten stoppen. Je bent nog niet van mij af, antwoordde hij toen. Maar een dag later kwam het bericht dat inderdaad het einde in zicht was."

Charlie raakte toevalligerwijs aan boord van de gebroeders Drijver. "Ik had de zeevaartschool gedaan. En de familie zocht een opstapper. Dat leek mij wel wat. Je had op zee geen prikkels. Doordat internet ontbrak had ik maar twee keer per week contact met thuis. En de natuur op zee is heel mooi. Dag en nacht op het water, dat geeft vrijheid. We leefden de hele week met de ploeg op een paar vierkante meter. Ik zag mijn collega's meer dan mijn eigen vriendin. Die saamhorigheid, kameraadschap. Dat is heel bijzonder."

Pulskor

Later stapte hij over naar de TX94. De kotter viste voornamelijk op tong en andere platvissen. Eerst met de boomkor en later met de veel modernere pulskor. De platvissen worden daarbij met stroompulsen van de bodem opgeschrikt, waarna zij het net in zwemmen. Deze manier van vissen wordt niet meer toegestaan. "Het is een duurzame manier van vissen. Zeker op het gebruik van brandstof, we bespaarden de helft", zegt Charlie.

Hij heeft op zee veel geleerd. "De Boersens zijn op en top vissermannen. Ze namen ook de tijd om het jou het vak te leren. Het was ook een hard bestaan. Je bent dag en nacht aan het werk. Als de netten naar de zeebodem gaan, ben jij alweer bezig met het sorteren van vis. En als alles klaar was, een paar uur slapen. En dan begon alles weer opnieuw."