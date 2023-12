Gemeente Texel wil ruimere opvangboot voor Oekraïense vluchtelingen

De huidige drijvende opvang locatie werd via een spoedprocedure via de noodwet naar Texel gehaald om snel opvang te kunnen bieden aan de Oekraïense vluchtelingen. De oorlog in Oekraïne duurt langer dan voorzien. "Maar inmiddels kunnen we officieel niet meer spreken van nood", aldus het college. Met de 160 bedden op de boot voldoet Texel ruim aan de taakstelling van 120 bedden.

Het is nog niet zeker of de vluchtelingen op de huidige boot kunnen blijven. "We mogen niet zomaar dit contract verlengen", zegt wethouder Rikus Kieft. "De eerste keer hebben we geen inschrijving gehouden vanwege de urgentie. Maar dat kan nu niet meer en we zijn er ook op aangesproken door andere aanbieders."

Daarom gaat de gemeente nu een nieuwe procedure starten. Eén van de eisen volgens de wethouder is dat ze nu een boot willen waar meer ruimte en comfort is voor de vluchtelingen. "Voor de mensen is het nu erg krap aan boord." Nu de oorlog langer voortduurt zal ook gekeken naar de wettelijk gestelde eisen die hiervoor gelden.