Veiling van iconisch Chinees restaurantschip pijnlijk voor familie Ho

Er staan nog tafels en stoelen, spiegels versierd met draken, gouden details, een bar en zelfs nog een dienblad met bestek. Een typisch Chinees restaurant, maar door leegstand en vandalisme in slechte staat. Er is veel vernield, lekkage, schilderwerk bladdert af en er staan wat graffititeksten op de muur.

In ruim tien jaar is er veel veranderd in het vroeger goedlopende restaurantschip. Het is pijnlijk voor de familie Ho, die nog steeds de eigenaar is. Jarenlang hoopten ze dat iemand het schip over wilde nemen en het zou opknappen, maar dat is niet gelukt.

Veiling

"Hij wordt in mei geveild, na jarenlange inspanningen om de boot een tweede leven te laten krijgen", vertelt Andries Pruiksma, oud-buurman van de familie. Pruiksma heeft de familie de afgelopen jaren proberen te helpen met de verkoop, als oliemannetje, zoals hij zichzelf noemt.

Pruiksma heeft zelf warme herinneringen aan het Chinese restaurant van ruim 1200 vierkante meter en vier verdiepingen. "Er zijn hier partijen gegeven, ik ken iemand die promoveerde en hier zijn feestje gaf. Kortom, het was een beroemd restaurant in Den Helder, omdat de kwaliteit van het eten geweldig was."

