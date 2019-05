Einde dreigt voor drijvende Chinees Den Helder: 'Van mij mogen ze 'm laten zinken'

DEN HELDER - Het drijvende Chinese restaurant in de haven van Den Helder moet weg. Havenbedrijf Port Of Den Helder wil de ligplaats terug voor havenactiviteiten, maar de eigenaar wil er het liefst weer een restaurant van maken. Hij heeft een kort geding aangespannen tegen het havenbedrijf.

Voor veel inwoners van Den Helder is het drijvende restaurant in de haven een icoon: "Hij is beeldbepalend, je ziet het nergens, alleen hier. Het is een origineel ding, een raar ding. Je kunt er bijna niet omheen."

Het restaurant aan de Marnixkade staat al sinds 2013 leeg en ligt een beetje verscholen voor de zeevaartschool. "Het is ontstaan door iemand die er een botel van wilde maken. Dat is niet gelukt en toen is er een Chinees van gemaakt. We hebben er lekker gegeten."

'Laat maar zinken'

Komende donderdag hoopt de eigenaar via de rechter te voorkomen dat het schip uit de haven weg moet. "Liever vandaag dan morgen", vindt een enkele Nieuwedieper. "Dat ding belemmert het zicht op de historische zeevaartschool. Ze kunnen het het beste laten zinken om er een oefenobject voor duikers van te maken."