Hotelboot voor Oekraïense vluchtelingen aangekomen in haven Oudeschild

De boot heeft in totaal 110 tweepersoonskamers. Er is aan boord ook ruimte voor een spreekuur van een huisarts of van Vluchtelingenwerk. De gemeente Texel liet eerder al weten dat er de komende week zaken worden geregeld voor een veilig en prettig onderkomen.

Er is een speciaal programma opgesteld om de vluchtelingen te begeleiden met informatie en voor de eerste levensbehoeften. "Er is aandacht voor -mentaal- welzijn, vrijetijdsbesteding en diverse praktische zaken. Ook is er contact met Texelse scholen zodat de kinderen en jongeren in verschillende leeftijdsgroepen passend onderwijs kunnen krijgen", valt te lezen in een nieuwsbericht van de gemeente.

Informatieavond

Vluchtelingenwerk coördineert de inzet van vrijwilligers. Als duidelijk is wat er nodig is, komt de organisatie met meer informatie. Komende maandag is er voor inwoners een informatiebijeenkomst waar burgemeester Michiel Uitdehaag toelichting zal geven over de opvang van de vluchtingen uit Oekraïne. Inmiddels zijn er drie gezinnen op het eiland ondergebracht. Zij zitten in bungalows van vakantiepark De Driehoek.