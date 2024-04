Voor Monet op de Muur is extra geld nodig: nog 14 schilderingen te gaan

De woning van Julia grenst aan een schoolplein met een enorme kale wand. Bij toeval kwam zij vorig jaar in aanraking met de Monetschilders. Ze liep er langs toen ze de schilders bezig zag met de vijfde Monet aan de muur. Ze was direct verkocht. "Dat wil ik ook," riep ze enthousiast. Vervolgens nam ze het Monetgezelschap mee naar haar eigen blinde muur en kreeg van Simone Ronchetti, die het project ondersteunt, te horen hoe ze zoiets zou kunnen realiseren via een crowdfunding. Met voorjewijkie.nl kan je geld inzamelen voor een buurtproject waar de gemeente Zaanstad aan meebetaald als de helft van het totaalbedrag is gehaald.

Verliefd op Zaandam

Julia ging meteen aan de slag: "Sinds ik hier 3 jaar woon, ben ik verliefd geworden op Zaandam. Het is eigenzinnigheid, excentriciteit, windmolens, architectuur; dit alles wordt versterkt door het feit dat Monet ook van Zaandam hield. De muurschildering trekt de gemeenschap naar deze belangrijke waardering van de lokale cultuur. They are indeed Walls that Connect not Divide."