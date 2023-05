Sponsors hard nodig voor nieuwe Zaanse muurschilderingen naar werk van Monet

In zes verschillende straten in Zaandam schitteren al een tijdje zes Monet-muurschilderingen, vervaardigd door de Poolse straatkunstschilders Piotr Bazynski en Maciej Gadek. Voor het zevende exemplaar in de Langestraat is nog niet genoeg geld binnen gehaald en staat als gevolg op stapel. Het straatkunstschilder-duo maakt daarom een kort uitstapje naar de Pelikaanstraat en heeft daar een levensgrote Pelikaan geschilderd.

De muurschildering in de Pelikaanstraat is gemaakt in opdracht van Dogan Projects dat in de buurt bezig is met een groot renovatieproject. Die opdracht vloeit voort uit het Monet-project van Piort en Maciej. Deze Poolse straatkunstenaars willen alle 25 schilderijen die de Franse schilder in 1871 in de Zaanstreek maakte , vastleggen. Zes zijn er al gerealiseerd en nummer zeven, acht en negen staan op stapel. Het project wordt ondersteund door de Stichting Monet in Zaandam.

Crowdfunding

Volgens Simone Ronchetti van de stichting zijn veel mensen verbaasd dat er nóg meer geld nodig is voor de toekomstige muurschilderijen. De stichting heeft immers al 20.000 euro van de gemeente Zaanstad gekregen.

Ronchetti legt uit dat je met het verkregen geldbedrag geen 25 muurschilderingen kan maken. "Elke keer opnieuw moet er daarom een crowdfunding worden opgezet. Van het totale opgehaalde geldbedrag, legt de gemeente de andere helft bij." De teller voor de Monet in de Langestraat staat nu op ruim 2000 euro van de benodigde 7250 euro.