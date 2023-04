Grootste muurschildering tot nu toe: de Voetbrug van Monet in Zaanse Halstraat

In de Halstraat in Zaandam huist sinds vandaag het zesde én grootste Monet muurschildering tot nu toe. Na een maand hard werken en de regen als regelmatige spelbreker, is kunstenaar Piotr Baczinsky (alias BC Esobe) blij met het resultaat. Samen met vriend Maciej Gadek heeft hij als doel 25 muurschilderijen in de geest van Monet te maken. Precies het aantal schilderijen dat de Franse schilder in 1871 vervaardigde tijdens zijn verblijf van drie maanden in Zaandam.

Piotr Baczynsky aan het werk in de Halstraat.

De muurschildering in de Halstraat past daar heel goed, vindt buurtbewoner Saskia Stad. "Vroeger stonden hier in de buurt de huisjes kris-kras door elkaar en dat zie je ook een beetje op het schilderij." Bij elke nieuwe Monet op de muur voegt Piotr zijn eigen details toe. Op de deze zijn het oa. twee halsbandparkieten, een zwarte kat en een vrouw in de deuropening. "Nee, het is niet een bestaand iemand", vertelt hij lachend, "iedereen kan zijn eigen voorstelling maken van wie zij is."

Zesde Monet muurschildering in Zaandam - NH Nieuws

Zaanse mayonaise Er staat ook een pot Zaanse mayonaise op de schildering. "Dat is een verwijzing naar vroeger", zegt Piotr, "hier zijn ze, begrijp ik, ooit begonnen met het maken ervan." Frits Schuster van de Stichting Monet in Zaandam heeft een klein cadeautje meegenomen voor de Poolse schilders. Het is een lucifersdoosje dat Frits heeft gemaakt, met daarop Piotr aan het werk bij de vijfde muurschildering in de Jonge Arnoldusstraat. De kunstenaars zijn er erg blij mee. Frits weet te vertellen dat voor nummer 7 en 8 inmiddels al muren zijn gevonden."Nu nog het geld maar we hebben al ondernemers bereid gevonden voor een bijdrage." Elke Monet op de muur kost toch duizenden euro's aan verf. Het streven is voor de zomer de tien te halen. En uiteindelijk wil de stichting dat er een wandelroute komt langs alle 25.