Zaandam wil meer Monet-muren: "Nog 750 euro nodig"

De vierde muurschildering in de geest van de schilder Monet in Zaandam heeft veel bekijks, van en naar de supermarkt lopen veel mensen erlangs. Iedereen spreekt met lovende woorden over dit kunstwerkje aan de Prinsenstraat van de Poolse kunstenaars Maciej Gadek en Piotr Baczynski. "Heel mooi. Ik hoop dat het zo mooi blijft en dat er niet over heen geklad wordt," zegt een passant.

De Franse schilder Claude Monet verbleef in 1871 drie maanden in de Zaanstreek en schilderde er maar liefst 25 werken. Maciej en Piotr (die liever BC-Esobe worden genoemd) willen dat hele Zaanse oeuvre op muren schilderen. Daarbij worden ze gesteund door de stichting 'Monet in Zaandam' die daar - als het af is - een fraaie wandelroute in zien. En concrete hulp krijgen ze van Simone Ronchetti, ook van de stichting, maar vooral actief in de wijken. Want elk project, elke muur, moet worden gedragen door de bewoners.

Donaties

Via een inzamelingsactie wordt er momenteel geld ingezameld voor een vijfde Monet. Bewoonster Marije Bouter wil namelijk dolgraag een Monet op de muur van haar hoekhuis aan de Jonge Arnoldusstraat. "Ik heb die anderen gezien en ben dolenthousiast. Samen met Simone en Piotr heb ik al een schilderij uitgezocht. Ik kan niet wachten!"

Marije moet nog even geduld hebben. Voor de vijfde muurschildering is zo een 750 euro nodig. De verf is begroot op ongeveer 3000 euro. Wanneer de helft daarvan, 1500 euro, wordt gedoneerd, legt de gemeente Zaanstreek de andere helft bij.