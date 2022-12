Pjotr en Maciej verfraaien Zaandam met hun muurschilderingen naar werk van Monet

De wereldberoemde Franse schilder Monet is onsterfelijk in de Zaanstreek. In drie maanden tijd schilderde hij in 1871 maar liefst 25 werken. De Poolse kunstenaars Maciej Gadek en Pjotr Bazynski zoeken blinde muren om al die Monets tot leven te brengen. "Ik woon in Zaandam en ik hou van Monet", zegt Maciej. "Pjotr en ik willen Zaandam mooier en kleurrijker maken." Ze werken nu aan de derde Monet op het Konijnenpad.

Pjotr Baczynski werkt aan de muurschildering geïnspireerd op Monet. - NH Nieuws

Vanwege de kou moet Pjotr flink schudden met de spuitbussen voordat hij het typisch Zaanse groen kan aanbrengen. In een krat met spuitbussen ligt een boekje: Monet in Zaandam, 1871. Het wordt niet geraadpleegd. Pjotr spuit uit zijn hoofd. Willem Kuiper woont op de Oostzijde en heeft zijn lange witte muur aan het Konijnenpad afgestaan voor een Monet. "Ik had die eerdere muurschilderingen gezien. Prachtig, dus ik wilde heel erg graag, Ik heb zelf inspraak gekregen in welke het moest worden. Het is het groene huis aan de Zaan geworden, iets verderop. Ben er met de jongens laatst ook gaan kijken." Hij is lyrisch over de muurschildering waarbij het groen mooi uitkomt als de zon erop schijnt.

Pjotr en Maciej voor hun derde "Monet".

Financiering Voordat Pjotr en Maciej aan de slag konden moest de financiering geregeld worden. Via 'Voor jewijkie' is het geld bij elkaar gesprokkeld. Ook staan er twee nieuwe muurschilderingen op stapel. Els Bakker, voorzitter van de Stichting Monet, is laaiend enthousiast over de muurschilderingen. "Het is mooi. Ze zijn er zelf mee gekomen en wij kunnen dat als stichting alleen maar toejuichen." De buurten knappen er van op. De stichting probeert ook zo veel mogelijk te helpen bij de financiering. "Wij willen dat er straks een wandelroute komt langs alle 25 muurschilderingen", zegt Simone Ronchetti van de Stichting Monet. Zij heeft veel contacten in de diverse Zaanse wijken en probeert zo de benodigde financiën voor de muurschilderingen bij elkaar te krijgen. Bij woningbouwvereniging Parteon, die een geldbedrag beschikbaar heeft waar huurders over kunnen beslissen, kun je nog stemmen voor een 'Monet op de muur'. Volgens Maciej zijn er nog genoeg blinde muren te vinden voor een prachtige Monet. Eerst deze op het Konijnenpad afmaken en dan op weg naar de vierde Monet.