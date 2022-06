Na mislukte roof hangt 'Zaanse' Monet weer veilig thuis, maar wel achter heel dik glas

Iedereen die dat wil kan 'De Voorzaan en de Westerhem' van Claude Monet weer bewonderen in het Zaans Museum. Na de mislukte roof vorige zomer was de lijst zo beschadigd dat het eerst gerestaureerd moest worden. Vandaag, precies 151 jaar nadat Monet voet op Zaanse bodem zette, hangt het topstuk in een volledig gerenoveerde zaal achter heel dik glas.

15 augustus 2021 werd het schilderij van de muur gerukt door kunstrover Henk B. Ver komt hij niet met zijn buit want de vluchtscooter waar een handlanger mee staat te wachten weigert dienst. Hierdoor kunnen omstanders het stuk uit zijn handen grissen. De lijst van het schilderij raakt tijdens die worsteling beschadigd. Uiteindelijk krijgt zijn handlanger de scooter aan de praat en maken de twee zich uit de voeten. Henk B. geeft zichzelf een maand later vrijwillig aan en krijgt vier jaar cel voor de mislukte roof.

Dik Glas

Helemaal kan ze er niet bij want de Monet zit nu achter heel dik glas om een tweede roof te voorkomen. Maar het hoofd museale zaken van het museum, Martine Verstreate, kan precies aanwijzen waar het stuk beschadigd was. Er is niets meer van te zien. "Het is een lijst van gips en dat is kwetsbaar." De omhulzing is belangrijk omdat het de originele lijst is die Monet liet maken voor het schilderij.

De Zaal waar de Monet hangt is gelijk grondig aangepakt. Naast het topstuk zijn er veel meer werken te zien die in de Zaanstreek gemaakt zijn.

Van de nood een deugd

Directeur Marieke Verweij van het Zaans Museum laat weten dat het stuk juíst vandaag weer te zien is voor het publiek, omdat Monet precies 151 jaar gelden begon met zijn werk in Zaandam. "We hebben van de nood een deugd gemaakt en combineren hedendaags werk met de oude Monet." Ze is dan ook heel blij dat het schilderij weer in het museum hangt "Dit is waar hij thuis hoort".