Nieuwe directeur Zaans Museum kijkt terug op roerige periode: 'Monet komt snel terug'

"Het was tumultueus en niet niets", zegt Marieke Verweij over het afgelopen jaar. Zij is alweer de derde directeur van het Zaans Museum in een jaar tijd. Het afgelopen jaar stond in het teken van corona, maar ook van onrust rond die vele directeur wissels en natuurlijk de mislukte roof van het topstuk van het museum: "De Voorzaan en Westerhem" van Claude Monet.