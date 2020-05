'Verborgen collectie' Zaanstreek in oorlogstijd van Zaans Museum

De tentoonstelling 'De Zaanstreek in oorlogstijd' van het Zaans Museum had al op 3 April open moeten gaan. Door de coronamaatregelen is het museum nog gesloten en staat de collectie achter gesloten deuren en de objecten in het depot. Martine Verstraete van het museum leidt NH Nieuws door de opslag en laat de mooiste stukken zien.

"We gaan langzaam het museum weer inrichten, maar dat doen we met weinig mensen. En dat doen we voorzichtig." Martine vind het maar gek om in een leeg museum te staan: "We hadden gehoopt al open te zijn", vertelt ze aan NH Nieuws.

"Dit is de kogel die Jan Keijzer heeft gedood" martine verstraete

In het depot van het museum worden verschillende objecten op tafel gelegd, een kogel die de ongelukkige Jan Keijzer doodde terwijl hij naar de Februaristaking keek, gesmokkelde briefjes uit wasmanden en de gevangenisbroek van Aris Rond, die in Dachau gevangen zat. Maar ook verduisteringspapier dat iedereen verplicht voor het raam moest bevestigen van de Duitsers, zodat geallieerde vliegtuigen 's nachts niet zagen waar ze waren."Het ging slecht met sommige industrieën, maar met de papierindustrie ging het heel goed, want die produceerde aan de lopende band verduisteringspapier"

