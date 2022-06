Een Monet, een vluchtscooter en een pruik: zo ging de mislukte Zaanse kunstroof

Het kunstwerk 'De Voorzaan en de Westerhem' van de bekende Franse schilder Claude Monet is vanaf vandaag weer te zien in het Zaans Museum, na een mislukte kunstroof en een lange restauratie. Rond 13.30 uur wordt het kunstwerk opnieuw onthuld. Maar wat gebeurde er ook alweer op die bewuste zomerdag?

Het is een zonnige zondagochtend, midden in de zomervakantie van 2021. De Amsterdamse Henk B. loopt het Zaans Museum binnen. Zijn kale hoofd is op dat moment bedekt met een pruik. Hij komt niet voor een gezellig bezoekje aan het museum, maar hij heeft een missie: het stelen van Monets 'De Voorzaan en de Westerhem'. Beelden van vlak na de roof uit Zaandam. Tekst loopt door onder de video.

Kunstroof bij het Zaans Museum - NH Nieuws

Het is niet de eerste keer dat Henk B. zich waagt aan een kunstroof. Ongeveer 20 jaar geleden, in 2002 roofde hij twee schilderijen uit het Van Goghmuseum. Daarvoor werden hij en zijn toenmalige handlanger Octave Durham, alias Okkie, veroordeeld tot 3 jaar cel. Sinds hij weer op vrije voeten is, zou hij meerdere keren benaderd zijn door criminelen om datzelfde kunstje te herhalen. Dat wimpelde hij altijd af, maar deze keer is de situatie anders. Geldproblemen Henk B. werkte bij een bedrijf in de festivalwereld, tot corona roet in het eten gooide. De inkomsten van B. drogen op en hij heeft geldzorgen. Om de problemen op te lossen, besluit hij wiet te verkopen. Maar door een deal die misgaat, heeft hij plots een schuld van 12.000 euro bij criminelen die hij niet af kan lossen. Ondanks die schuld wilde hij toch niet meedoen aan de kunstroof. Totdat criminelen binnen een paar dagen zijn zoon opsporen en hij ingeeft. Zes dagen later, zaterdagavond 14 augustus, gaat de telefoon. Zondagochtend moet het gebeuren in Zaandam, een Monet roven samen met een handlanger. Tekst gaat verder na de foto

Het schilderij van Monet tijdens de onthulling - NH Nieuws

Daarom staat hij dus op zondagochtend 15 augustus in het Zaans Museum. 'De Voorzaan en de Westerhem' van Monet lijkt het perfecte schilderij voor de roof: het is veel geld waard en met een formaat van ongeveer 18 bij 38 centimeter makkelijk mee te nemen. Er is alleen één probleem: Henk B. heeft geen idee waar het schilderij hangt. Eenmaal binnen in het museum vraagt hij de eerste persoon die hij ziet waar de Monet hangt. Als hij het meesterwerk gevonden heeft, wacht hij even. Na enig rukken krijgt hij het schilderij van de muur, om vervolgens slalommend langs museumbezoekers richting de uitgang te sprinten. Vluchtscooter werkt niet mee Hij handelt niet alleen: buiten staat een tweede man op hem op te wachten. Maar ook hier gaat er iets mis: de vluchtscooter start niet. Op dat moment komen omstanders in actie. Voordat het duo wegrijdt, begint er een duw- en trekpartij, waarbij het schilderij uiteindelijk uit handen van Henk B. wordt gerukt. Tijdens de schermutseling trekt de handlanger van B. een wapen en schiet drie keer in de lucht. De omstanders schrikken hiervan en vluchten het museum in. Tekst gaat verder na de foto

Vluchtscooter Zaanse kunstroof gevonden in Wijdewormer - RTV Zaanstreek / David Sluis

Zonder het schilderij slaat het duo op de vlucht. Ergens in de chaos is ook de pruik van Henks hoofd gevallen. De handlanger rijdt snel weg van het museum en het duo dumpt de scooter bij het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer. Vervolgens stappen de twee in een auto en rijden ze naar Purmerend. Daar stapt B. uit en neemt de eerste bus terug naar Amsterdam. Politie en restauratie Bij het Zaans Museum komt de politie ter plaatse en wordt het museum gesloten. Een handjevol toeristen staat verbaasd te kijken naar een opgeplakt A4-tje, met daarop 'Wegens omstandigheden gesloten'. Ook de volgende dag blijft het museum dicht. De medewerkers zijn geschrokken en daarnaast moet onderzocht worden hoe groot de schade aan de Monet is. Het museum laat weten dat in ieder geval de lijst beschadigd is en dat het schilderij een aantal dagen tot een aantal weken niet te zien zal zijn. Tekst gaat verder na de foto

Mogelijk beschadigd schilderij Monet voorlopig niet te zien na mislukte roof. - NH Nieuws / Mischa Korzec

Een korte tijd schittert 'De Voorzaan en de Westerhem' in afwezigheid. Tot vandaag. Na een lang restauratieproces is het schilderij weer teruggekeerd in de tentoonstelling van het Zaans Museum. Maar er is wel iets veranderd: om te voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt, moet het schilderij in een vitrine hangen.