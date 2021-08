Zaans Museum blijft vandaag nog dicht na mislukte kunstroof

Het museum blijft vandaag gesloten, zodat medewerkers op adem kunnen komen na gisteren. Er waren toen rond 10.30 uur bij het Zaans Museum schoten te horen, nadat even daarvoor een verdachte naar binnen ging, waarschijnlijk om een werk van de schilder Claude Monet te stelen. Buiten stond een tweede verdachte op een scooter te wachten.

De politie bevestigt dat omstanders konden voorkomen dat de twee verdachten er met de buit vandoor konden gaan. Getuigen wisten ervoor te zorgen dat het duo het schilderij niet mee konden nemen. Daarop vluchtte het tweetal op een zwarte scooter, die later werd teruggevonden aan de Zuiderweg in Wijdewormer. De politie is op zoek naar getuigen die de zwarte scooter zagen rijden bij de A7 op de Zuiderweg rond 11.35 uur.

Monet

Kunstdetective Arthur Brand denkt dat de overvallers het gemunt hadden op een werk van de bekende kunstenaar Claude Monet. Brand: "Het Zaans Museum heeft het doek 'De Voorzaan en de Westerhem' van Monet aangeschaft voor 1,2 miljoen euro. Dat is niet het duurste werk van Monet, maar wel echt een topstuk voor het museum." Volgens Brand kan het bijna niet anders dan dat de potentiële dieven dit werk op het oog hadden.

Dat is dus niet gelukt en erg professioneel leek het niet, aldus de kunstdetective. "Het leek er ook niet op alsof ze dit vaker doen." Hij verwacht dat de politie de verdachten weet op te pakken.