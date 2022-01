Verdachte mislukte kunstroof Zaanse Schans voor de rechter

Op zondagochtend 15 augustus werd het Zaans Museum opgeschrikt door schoten. Twee mannen probeerden het schilderij 'De Voorzaan en de Westerhem' van Monet te stelen. De twee mannen vluchtten na de poging tot overval weg op een zwarte scooter, deze werd later gevonden aan de Zuiderweg.

Tweede verdachte nog vrij

22 september wordt door de politie bekend gemaakt dat ze een 49-jarige Amsterdammer hebben aangehouden voor betrokkenheid bij de mislukte kunstroof op 15 augustus. Henk B. geeft zichzelf aan. "De politie had Henk B. waarschijnlijk ook al in het vizier", vertelt kunstdetective Arthur Brand. "Omdat er veel camerabeelden waren. Ik denk dat Henk heeft gedacht: ik kan me beter zelf melden, dat is straks beter voor als ik voor de rechter kom."

Henk B. is een bekende van de politie. Eerder roofde hij samen met Octave Durham, alias Okkie, in 2002 twee Van Goghs uit het Amsterdamse Van Goghmuseum. Kunstdetective Arthur Brand heeft 'geen idee' wie de andere verdachte is. De politie doet nog steeds onderzoek en er is nog niemand opgepakt.



Vandaag zal de zaak van Henk B. niet inhoudelijk worden behandeld, maar wordt tijdens de inleidende zitting wel besproken hoe het onderzoek ervoor staat en zal geoordeeld worden over de voorlopige hechtenis.

Monet nog niet te zien

Op dit moment hangt het schilderij van Monet nog niet in het Zaans Museum. Volgens een woordvoerder van het museum op de Zaanse Schans 'zit dat er wel aan te komen'.