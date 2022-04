Directeur museum over kunstroof: 'Bij sommigen is de illusie dat het veilig is ervanaf'

Medewerkers van het Zaans Museum hebben er nog steeds last van: de mislukte roofoverval. Op een zonnige zomerdag in augustus werd een gewone werkdag ineens ongewoon toen Henk B. een schilderij van Monet probeerde te stelen. In de rechtbank gisteren kwamen er verschillende, soms ook knullige, details boven tafel . Directeur van het Zaans Museum Marieke Verweij zei gisteren niets, maar vandaag bij NH Radio vertelt ze over de gebeurtenis.

Het zal je maar gebeuren: je bent nog geen maand directeur, op vakantie en je wordt gebeld en hoort dat 'het ergste wat we ons we ons maar überhaupt konden voorstellen' is gebeurd. Het overkwam nieuwbakken directeur Marieke Verweij van het Zaans Museum. "Ons topstuk was van de muur gerukt."

Wat gebeurde er ook alweer vorig jaar op zondag 15 augustus? Het was een zonnige dag in de zomervakantie. Bezoekers van het Zaans Museum werden opgeschrikt door een roofoverval midden in het museum. Henk B. stormde met een Monet naar buiten, 'De Voorzaan en de Westerhem'. Buiten stond een handlanger hem al op te wachten op een scooter.

Pijnlijk

In de rechtbank gisteren klonk het als een spannend verhaal, met soms wat komische elementen. De roof ging er amateuristisch aan toe: zo wist Henk B. niet waar de Monet hing en startte de scooter vervolgens niet. Echter was het voor de medewerkers allesbehalve grappig.

Verweij: "Op zo'n moment was dat echt niet te beoordelen door bezoekers en personeel. Het was een heel dreigende situatie. Het is ook een beetje pijnlijk om te horen dat het kolderiek of lachwekkend wordt afgedaan."

De directeur vertelt dat sommige medewerkers er ondanks dat het een flink aantal maanden geleden is, nog steeds last van hebben. "De illusie dat het veilig is, dat is er bij sommigen vanaf. En dat is gewoon enorm pijnlijk. Een overval op klaarlichte dag. Ik heb er geen woorden voor eigenlijk."

Het schilderij

Het schilderij, waar het allemaal om draait, is nog niet te zien in het museum. De lijst is ondertussen gerestaureerd. Om te voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt, moet het schilderij in een vitrine hangen. "Wat ontzettend zonde is, want dat betekent een afstand tussen de bezoeker en het schilderij."

De museumdirecteur verwacht dat het schilderij van Monet in juni weer te zien is, mits het hout om het schilderij goed op te hangen en te bergen op tijd binnen is. "Ook musea hebben last van gebrek aan bouwmateriaal. Hout is hout."