Kunstenaars schilderen als Monet: "Er zit zelfs een Chinees werk bij"

De afgelopen vier maanden hebben zo'n 30 Zaanse kunstenaars zich laten inspireren door Monet. De wereldberoemde Franse schilder verbleef in 1871 vier maanden in de Zaanstreek en maakte maar liefst 25 schilderijen. Vanavond worden in de Bullekerk 40 werken van het project 'Door de ogen van Monet' geveild. Het startbedrag varieert van 15 tot bijna 1000 euro.

Jan de Bruin is veilingmeester. De oud-directeur van het Zaanse kunstcentrum en gids van Monetwandelingen is aangenaam verrast door het werk van de Zaankanters. "Vooral door de kwaliteit en de diversiteit want het varieert van heel abstract tot figuratief. Het meeste is figuratief omdat Monet figuratief werkte", legt hij uit.

Zaanbocht

De bezoekers van de kijkdagen zijn ook enthousiast. "Ik ben geboren en getogen in Wormerveer en toen ik hier binnenkwam, zag ik de Zaanbocht. Dat is het mooiste plekje van de Zaanstreek", vertelt een mevrouw die in de catalogus leest dat het schilderij van Marian de Wit is en voor slechts 25 euro geveild wordt. "Nou ja, het beginbedrag dan."

Jan is zelf zeer gecharmeerd van twee Chinese Monets van Shaou Zhou. "Onmiskenbaar van een Chinese kunstenaar en toch een echte Monet. De Zaan op rijstpapier. En dat voor slechts 60 euro om mee te beginnen."

Kringloop

Van die 40 schilderijen komt er eentje uit de kringloopwinkel. Jan: "Simone Ronchetti met wie ik dit samendoe, kwam het tegen. Het is van een zekere P. van Duuren en het is de haven en de dam. Helemaal in de Monetstijl." Jan denkt niet dat de schilder op de hoogte is van de veiling. "Voor maar vijf euro staat het in de catalogus", zegt Jan die hoopt op een grote opkomst want dat zijn de werken zeker waard.

Donderdag 7 oktober, de dag dat Monet vertrok uit Zaandam, is de veiling om 20.00 uur in de Bullekerk. Vanaf 19.00 uur kunnen de schilderijen nog bekeken worden.