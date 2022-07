Het Blauwe Huis van Monet uit 1871 krijgt de oorspronkelijke blauwe kleur

Het echte blauwe huis van Monet zijn wereldberoemde schilderij Het Blauwe Huis krijgt de originele kleur. In 2014 werd het al gedeeltelijk blauw geverfd, maar niet in de juiste kleur blauw. Dat wordt nu rechtgezet, tot grote vreugde van verfexpert Frits Schuster en de Monetstichting.

Heel lang werd gedacht dat het blauw van het wereldberoemde schilderij van Monet slechts een fantasiekleur was van de schilder. Maar de Zaanse verfexpert en Monet-gids Frits ontdekte na grondig speurwerk dat het huis aan de Hogedijk in 1871 echt blauw was toen Monet het maakte.

Maar liefst 54 verflagen trof Frits Schuster aan op één van de bouwstenen uit 1724, het waren lagen zoals de jaarringen van een eeuwenoude boom. Want vroeger werd over elke laag heen geverfd. Maar hoe kwam hij er dan achter welke verflaag hoorde bij Monet? "Nou", zegt hij, "ik ging er vanuit dat er ongeveer om de tien jaar geschilderd zou worden. En dat betekende voor Monet de periode 1864 tot 1874 want hij schilderde het in 1871. En dat bleek te kloppen." De 46ste verflaag was blauw. "Ik was toen wel heel trots op mijzelf", glundert Frits.