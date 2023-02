Alweer de vijfde Monet op Zaanse muur: "Het is schitterend"

Het Monet muurschilderingproject in Zaandam krijgt steeds meer vorm. De vijfde muurschildering 'Molen het Kattegat' wordt dit weekend voltooid in de Jonge Arnoldusstraat. Bewoner Marye Bouter is ongelooflijk blij met het resultaat. Ook haar buurman Arie Kool vindt het een aanwinst voor de buurt. "Het was een dooie muur en moet je kijken hoe het nu is geworden! Het is gewoon schitterend, en dat met een spuitbuisje! Ik begrijp niet hoe ze dat doen."

Alweer de 5e Monet op een Zaanse muur - NH Nieuws

De Poolse streetartkunstenaars Maciej Gadek en Piotr Bazynski zijn gek van Monet en willen alle 25 schilderijen die hij 1871 maakte in de Zaanstreek op blinde muren aanbrengen. De stichting Monet in Zaandam heeft het project inmiddels omarmd en steunt in het zoeken naar nieuwe blinde muren en geld. Want de kunstenaars werken voor niks, maar de verf is duur. En als straks alle 25 schilderijen een plek hebben gevonden, moet er een wandelroute komen. Simone Rochetti van stichting Monet heeft een verzoek aan bewoners en bedrijven in de Russische buurt en Oud-West gericht. "Voor de spreiding zou het fantastisch zijn als daar blinde muren beschikbaar komen voor een Monet." 'Zo prachtig!' Terwijl Piotr bezig is met zijn vijfde muur komt er een jonge vrouw langs die met verbazing kijkt naar de schildering. "Oh, zo prachtig. Dat wil ik ook", zegt ze. "Ik heb een enorme, grote muur. Hier om de hoek." Ze neemt het hele gezelschap mee naar haar woning en de zijmuur is inderdaad perfect voor een Monet. Maciej legt haar uit hoe de procedure werkt en hoe ze via crowdfunding het kan financieren.

De Monetclub voor alweer de vijfde muurschildering

Piotr heeft inmiddels de meeste van de 25 Monets in zijn hoofd. "Maar het is een continu proces, het ontwikkelt zich voortdurend en ik voeg ook details toe", vertelt hij met een grote grijns. Hij heeft zichtbaar plezier in het werk. "Voor mij is dit eigenlijk een hobby." Poolse straatkunst Ook de financiering van de zesde muurschildering is inmiddels rond. Omdat het een grote muur is en er veel verf nodig is, was er maar liefst 6.000 euro nodig. "Dat is gelukt", zegt Marene Kok, "in de Halstraat. Het is het schilderij De Voetbrug." Marene kan niet wachten tot alle 25 muurschilderijen klaar zijn. Want nu is ze al gids voor Monet in Zaanstad en zou het straks fantastisch vinden de toeristen langs deze Poolse straatkunst te leiden.