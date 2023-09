Negende 'Monet' aan de muur van de Beatrixbrug: "Zaankanters vinden het prachtig"

De negende muurschildering geïnspireerd op het Zaanse werk van de Franse impressionist Claude Monet is klaar, het kunstwerk hangt aan de muur van de Beatrixbrug in Zaandam. Vanuit het atelier van Monet heb goed zicht op het kleurrijke werk. Het is geschilderd op panelen, omdat het van de gemeente Zaanstad niet op de muur mocht.

Het totale aantal schilderijen staat nu op negen. Monet heeft in 1871 in drie maanden tijd maar liefst 25 schilderijen in de Zaanstreek. En die moeten allemaal op een muur komen. Nummer tien zit in het vat, vertelt Simone Ronchetti van de Stichting Monet in Zaandam. "Ik kan nu niet meer details geven, want het is nog niet helemaal rond."

Groot succes

Ronchetti en Frits Schuster, die rondleidingen verzorgt over Monet door Zaandam, helpen de kunstenaars met het zoeken van muren en financiering. Volgens Frits zijn de Zaankanters enthousiast. "Ze kijken hun ogen uit bij die enorme schilderingen. Ze vinden het prachtig, het is nu al een groot succes."

Angel 'Anger' Alvarez en BC Esobe hebben deze negende Monet gemaakt, samen Peter Meijn uit Krommenie.