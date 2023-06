Buurt blij met Monet op de muur: "Het is een fantastisch cadeautje"

Het gaat goed met het project 'Monet in Streetart' in Zaandam. De zevende muurschildering in de Klokbaai is af. Nummer acht en negen komen eraan. De Poolse Piort Baczynski (BC Esobe) en zijn Mexicaanse vriend Angel "Anger" Alvarez maken de muurschilderingen en krijgen veel lof. "Vanuit mijn huis op vier hoog kijk ik op de muurschildering. Het is prachtig. Ik ben er zo blij mee", aldus een omwonende.

De straatschilders leggen momenteel de laatste hand aan een enorme schildering. Pas als de steigers weg zijn, is het in volle glorie te wonderen. Piotr: "Het was in het begin nogal moeilijk om alles in de juiste positie te krijgen zodat je dezelfde compositie krijgt als het origineel. De muur is zo groot dat als je er dicht bij staat het er weer heel anders uitziet dan van veraf."

Deze in de Klokbaai is trouwens geheel gefinancierd door Zaanse bedrijven. En daarnaast heeft de stichting Monet in Zaanstad, die het project heeft omarmd, ook nog een potje om bij te dragen.

Simone Ronchetti van de stichting begeleidt de kunstenaars en helpt onder andere bij het zoeken naar geschikte locaties. "Bij elke muur kijken we of er een link is met Claude Monet. Of hij er geschilderd heeft of geweest is. En deze is helemaal tof. Want ik denk dat we nu vijftig meter van de plek zijn waar Monet vanuit een bootje al die molens van het Westzijderveld heeft geschilderd."

Simone zou graag zien dat er nieuwe muren worden aangeboden in de Russische Buurt. "Dat is toch de plek waar Monet tijdens zijn verblijf in 1871 veel is geweest." Want de bedoeling is dat alle 25 schilderijen van de Franse meester uit zijn Zaanse periode een blinde muur vinden. Maar dat gaat vermoedelijk nog wel even duren.