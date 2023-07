Geld is op: lukt het om de 25 Zaanse Monet schilderijen op de muur te krijgen?

Langzaamaan kleurt Zaanstad 'Monetblauw', want de Poolse kunstenaars Piotr Bazinsky, Maciej Gajek en hun Mexicaanse vriend Angel Alvarez leggen op dit moment de hand aan alweer de achtste muurschildering van Monet. Het unieke project kost veel geld en daarom wordt er in De Fabriek geld opgehaald om alle 25 schilderijen, die Claude Monet in 1871 maakte in de Zaanstreek, op de muur te krijgen.

Op dit moment zijn acht van de negen al zichtbaar. NH maakte een reportage over de zesde muurschildering. Tekst gaat door onder de video.

Het bijzondere project wordt door Stichting Monet in Zaandam omarmd en de organisatie helpt dan ook met zoeken naar financiering. Voor elke muur moet apart geld worden gevonden. Tot nu hebben buurtbewoners, woningcorporaties, bedrijven en de gemeente Zaanstad ervoor gezorgd dat er al negen muurschilderingen gemaakt kunnen worden.

Zesde Monet muurschildering in Zaandam - NH Nieuws

Het blijft niet alleen bij schilderijen, want het is de bedoeling dat er straks een wandelroute komt langs alle 25 muurschilderingen. Op deze website nu al een overzicht van de acht voltooide Monets.

Straatkunst in beeld

In de film, die vanavond om acht uur in de Fabriek wordt vertoond, is te zien hoe de makers te werk gaan. Maar dat niet alleen: er zijn er ook gesprekken met bewoners die hun muur beschikbaar stelden en betrokkenen die het mogelijk maakten.

Naast het project 'Monet in de Zaanstreek', wordt ook wordt het tweede deel van de documentaire Bomb it’ vertoond. Dit is een tweeluik over straatkunst wereldwijd van de Amerikaanse regisseur Jon Reiss.