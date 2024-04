Helders vogelasiel De Paddestoel plots dicht, vogels moeten weg

"Sinds de Paddestoel hun vorige locatie aan de Jan Verfailleweg kwijt is, doordat het dak beschadigd raakte na een storm, was er al een samenwerkingsverband tussen hen en ons", vervolgt Minnema. "Zij vingen alleen de eerste 48 uur dieren op, en wij namen het daarna over. Maar nu zullen we ook de kortdurende zorg van de Paddestoel moeten overnemen."

Ecomare

Er wordt maandag nog verder over gesproken, maar volgens Minnema ligt het plan er dat dierenopvang Ecomare op Texel alle meeuwen en eenden(pulletjes) voortaan opvangen. En ook dat ze zoveel mogelijk de dieren in nood op Texel zelf opvangen. NH heeft geprobeerd Ecomare te spreken, maar gisteren was er geen medewerker bereikbaar voor commentaar.

Reiff geeft aan niet te weten hoe lang de Paddestoel gesloten gaat zijn. Minnema houdt er rekening mee dat de Paddestoel definitief zal sluiten, of in ieder geval niet op korte termijn open gaat. "We zitten nu in het begin van het jongedierenseizoen. Dat is een hele stressvolle periode en ik kan me voorstellen dat je, als je overspannen bent, je niet nu terug wil komen."