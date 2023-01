Bijna, bijna klaar! Drukte rond inrichten noodlocatie vogelasiel De Paddestoel

De noodopvang van vogelasiel en wildopvang De Paddestoel in Den Helder is bijna klaar. De nieuwe locatie aan de Handelskade is een ruime loods met meerdere containers en hokken voor de opvang van onder meer vogels en egels. De start van de noodopvang loopt opnieuw vertraging op, omdat er nog geen aansluiting is op het krachtstroom-netwerk van Liander. "We hopen dat ze wat voortmaken in het belang van het dierenwelzijn."

"Alle containers staan er. De gemeente heeft echt heel erg haar best gedaan", vertelt dierenverzorger Ruth Schelhaas opgelucht. Ze is met haar collega's flink aan het opruimen op de voormalige locatie aan de Jan Verfailleweg. De oude opvang moest in augustus vorig jaar plotseling sluiten omdat er asbest was gevonden nadat een tak op het dak was gevallen. Schelhaas: "Het was druppel. Het pand was al zo verouderd en nu is het helemaal triest om te zien hoe het erbij staat."

'Zelfdokteren'

Er zit haast achter inrichting van de tijdelijke locatie. Schelhaas: "We krijgen berichten dat mensen goedbedoeld zelf aan het 'dokteren' zijn. Iemand had een meeuw getapet, omdat zijn vleugel hing en daarna de vogel in de achtertuin gezet." Ook egels opvangen is toch ook iets ingewikkelder, legt ze uit. "Vrijwilligers van de Dierenambulance hebben af en toe nog wel eens dieren even thuis gehouden uit noodzaak."

De tijdelijke opvang van De Paddestoel is in afwachting van nieuwbouw bij de Helderse Vallei, vertelt bestuurslid Ben Reiff van het vogelasiel. De gemeente Den Helder en de provincie Noord-Holland zijn daarover nog druk in overleg. De nieuwe opvang moet passen in de herinrichting van het gebied rond de Donkere Duinen. Reiff: "Daar gaat nog wel anderhalf jaar overheen, Onze grootste zorg voor de noodopvang is nu dat we snel krachtstroom krijgen van Liander om de containers te kunnen verwarmen."