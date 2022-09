De Bonte Piet blij met toegekend bedrag, maar pleit voor centraal geregeld budget

Het nieuws dat wildopvang de Bonte Piet in Midwoud een financiële injectie van 10.000 euro van de provincie krijgt, is met gejuich ontvangen. En het is nodig ook. Er worden steeds meer dieren opgevangen, de kosten stijgen daarmee en niet iedere West-Friese gemeente geeft thuis. Voorzitter Wouter Koks pleit voor een centraal geregeld budget voor dierenopvang.

Er worden in Midwoud haasachtigen, marterachtigen, vleermuizen, egels en vogels opgevangen, van Den Helder tot Amsterdam. Uitschieters waar veel dieren worden gevonden zijn de gemeentes Medemblik en Purmerend. Sinds het wegvallen van vogelasiel De Paddestoel in Den Helder wordt het nóg drukker. "We hebben sindsdien 50 dieren uit Den Helder opgevangen. Jaarlijks vingen zij er zo'n 400 op, dus dat aantal verwachten wij ook te krijgen."

De inwoner van Hoogkarspel is sinds 2018 voorzitter van de Bonte Piet. Het bericht dat ze een mooi bedrag ontvangen vanuit de provincie Noord-Holland, stemt uiteraard tevreden. En het is nodig ook, zegt Koks. "We vangen zo'n 5.000 dieren per jaar op en dat worden er alleen maar meer. Sinds 2017 is het aantal dieren verdubbeld. Dit bedrag wordt dan ook puur besteed aan de verzorging van dieren."

De rondleiding stopt al snel in de behandelkamer, waar Petra een zojuist binnen gebrachte egel behandelt. "Er zitten maden in zijn oor en daar zit ook een wond." Liefdevol probeert de vrijwilliger van de Bonte Piet het beestje er weer bovenop te helpen. "Hier doen we het voor", zegt voorzitter Wouter Koks.

Gemiddeld kost de opvang per dier zo'n 25 euro. De Bonte Piet draait op een aantal medewerkers én 70 vrijwilligers. En is financieel voor een groot gedeelte afhankelijk van donaties, afkomstig van instellingen of particulieren. Zo heeft de stichting DierenLot afgelopen maand nog voor een nieuwe wasmachine en wasdroger gezorgd.

Koks: "Wij kunnen op dit moment maar 30 procent van onze kosten terughalen bij gemeenten waar de dieren worden opgehaald. Het bedrag dat gemeenten bijdragen, is heel verschillend. Stede Broec betaalt bijvoorbeeld helemaal niets, van Drechterland ontvangen we jaarlijks 233 euro. Medemblik? Ook moeizaam, maar daarmee ben ik wel in gesprek. Vervelend? Ach, het hoort erbij. Uiteindelijk doen we het voor het welzijn van de dieren. En met veel plezier."

Geen opvang huisdieren

Veel liever zou Koks zien dat het budget centraal geregeld wordt. "Dus dat er een bedrag is voor de totale dierenopvang in Nederland en dat het daaruit verdeeld wordt. Dan weet je waar je aan toe bent. Ik snap best dat er nu veel andere zaken spelen in Nederland en dat dit even kan gaan duren. Maar ik heb goede hoop dat dit gaat lukken. En het is nodig ook. Wij blijven altijd geld nodig hebben, helaas. Denk bijvoorbeeld aan de vervanging van materiaal."

Hoe ziet de toekomst eruit? De locatie - een oude schuur aan de Broerdijk - oogt broos. "Eigenlijk zou het dak vervangen moeten worden, dat zou een ton kosten. Maar dat ga je bij zo'n oud gebouw niet doen. Dus zijn we voorzichtig op zoek naar een andere locatie. We gaan hierover ook met gemeente Medemblik in gesprek. Maar voordat het zover is, zijn we jaren verder."