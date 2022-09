10.000 euro steun van provincie naar wildopvang de Bonte Piet

Wildopvang de Bonte Piet krijgt tot 10.000 euro voor noodhulp. Sinds het wegvallen van vogelasiel De Paddestoel is het voor de medewerkers van de Wildopvang in Midwoud nog drukker geworden. Dankzij de inzet en motie van Partij voor de Dieren en de PvdA krijgt de wildopvang nu een steuntje in de rug.

NH Nieuws / Maarten Edelenbosch

“Het welzijn van de Noord-Hollandse dieren is afhankelijk van het harde werk van deze vrijwilligers. De Bonte Piet verdient vertrouwen vanuit de provincie zodat ze hun goede werk kunnen voortzetten”, zo stelt statenlid Aukelien Jellema (PvdA). Medewerkers van de Bonte Piet in Midwoud kunnen de financiële steun goed gebruiken, vooral nu zij in de plaats springen van het voormalige vogelasiel. Partij voor de Dieren en de PvdA wilden dan ook dat de provincie de opvang steunt, door ze een deel van de 100.000 euro te geven, dat al sinds 2019 op de plank ligt. De provincie komt de motie van beide partijen nu tegemoet en schenkt 10.000 euro aan de wildopvang in Midwoud. Statenlid Ines Kostic (PvdD): “De wildopvangcentra vervullen een belangrijke maatschappelijke functie. Alle wilde dieren die mensen gewond op straat vinden komen uiteindelijk bij deze centra terecht. Met het wegvallen van De Paddestoel raakt het hele opvangnetwerk in Noord-Holland Noord in gevaar. We zijn blij om te zien dat de provincie haar verantwoordelijkheid neemt en de Bonte Piet financieel helpt in deze situatie.” Ook statenlid Aukelien Jellema (PvdA) noemt de actie van de Bonte Piet, toen ze aanboden om tijdelijk onderdak te bieden om het tekort in de regio te verlichten, 'solidair en welwillend'. Nieuw gebouw Ook ligt er al een uitgewerkt plan klaar voor een nieuw gebouw, met financiële dekking voor de vogelopvang in Den Helder. Vorige maand moest De Paddestoel noodgedwongen haar deuren sluiten, omdat er een tak op het dak was gevallen. Daar kwam asbest bij vrij.

