Asbest maakt einde aan opvang vogelasiel De Paddestoel: "Het is klaar nu"

Vogelasiel De Paddestoel in Den Helder is per direct gesloten. Rond het middaguur is een tak door het dak gevallen. Daarbij is asbest vrijgekomen. Niemand raakte gewond, maar het asiel kan niet open voordat alle asbest is opgeruimd. Omdat de opvang in slechte staat verkeerd en al jaren wacht op nieuwbouw heeft het bestuur besloten te stoppen met de opvang van dieren. "Hoe erg het ook is, het is klaar."

"We mogen niet meer naar binnen. Het wachten is tot we bij de dieren kunnen als de asbest weg is," vertelt beheerder Ruth Kraak van het vogelasiel, met een brok in haar keel. Het vogelasiel kampt al jaren met achterstallig onderhoud in afwachting van nieuwbouw bij de Helderse Vallei. Kraak: "De boel is verzakt en met het uitzicht op weer uitstel van de nieuwbouw is het klaar nu."

Drama

Het vogelasiel zit overvol met vogels. Afgelopen week plaatste De Paddestoel al beelden van meeuwen die vanwege ruimtegebrek in de kantine van het asiel opgevangen moesten worden. "Het is een drama. We waren het al zat en de motivatie om door te gaan was al weg. We brengen de dieren naar andere opvangen. De deur is dicht. We nemen niets meer aan."