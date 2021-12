Oplapbeurt voor vogelasiel de Paddestoel moet dieren de winter door helpen

De egels op de vergadertafel, regelmatige overstroming door een verouderde riolering en geen kantine voor de medewerkers: vogelasiel de Paddestoel in Den Helder was toe aan een opknapbeurt. Die krijgt deze nu, zij het tijdelijk, omdat ze eind volgend jaar verhuizen naar een nieuw opvangcentrum bij educatief centrum de Helderse Vallei.

De aanpassingen zijn een tijdelijke upgrade voor de komende winter en het broedseizoen. Wethouder Remco Duijnker gaf samen met Ben Reiff van het vogelasiel gisteren het startsein.

Reiff is blij dat hiermee de toekomstige opvang van dieren in Den Helder is geregeld: "Het was de afgelopen jaren vrij lastig, omdat je in drukke tijden verschillende diersoorten in hetzelfde hokje moest plaatsen met geïmproviseerde dunne wandjes ertussen."

Snel

De werkzaamheden moeten al snel klaar zijn, nog voor het eind van het jaar. Ook zijn de eerste voorbereidingen al getroffen voor de nieuwbouw. "Voor de nieuwbouw bij de Helderse Vallei zijn de markeringen net gezet en dat moet het laatste kwartaal van volgend jaar zijn opgeleverd", zegt projectleider Nicolai Hak van de gemeente Den Helder.

Bekijk hieronder de reportage van onze mediapartner Regio Noordkop: