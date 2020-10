Eindelijk een nieuwe start voor vogelasiel De Paddestoel

DEN HELDER - Na jaren onderhandelen komt er dan toch eindelijk een nieuwe plek voor vogelasiel De Paddestoel in Den Helder. De opvang gaat binnenkort op in Wildopvang Helderse Vallei, samen met het natuur- en educatiecentrum De Helderse Vallei. Volgende week worden de handtekeningen gezet. Sophie Ward van De Paddestoel kan niet wachten: "Het gaat er nu echt wel aankomen hoor."

Vogelasiel De Paddestoel heeft de laatste tien jaar al vaker op punt van sluiten gestaan door soms financiële en soms personele problemen, maar vooral de huisvesting voldoet al jaren niet meer aan de eisen. "We zitten wel echt te springen om nieuwbouw, want we merken dat in het gebouw van alles uit elkaar valt", zegt beheerder Sophie Ward

Olievogels

Over een jaar moet de verhuizing een feit zijn. Het is alleen nog niet duidelijk hoe het nieuwe onderkomen van de wildopvang eruit komt te zien. "Er moet nog een en ander aangepast worden in de tekeningen, maar het ziet er veelbelovend uit", zegt Ward.

Het onderkomen van de wildopvang zal er ieder geval flink op vooruit gaan. "Het is vele malen beter dan waar we nu zitten. We hopen dat we straks als kustcentrum ook kunnen inspringen bij olievogels. Daar moet je dan wel klaar voor zijn."

Blij en trots

Directeur Katelijne van Spronsen van De Helderse Vallei is ook erg blij met de komst van De Paddestoel. "Het nieuwe centrum is heel belangrijk voor de hele regio. We zijn ontzettend trots dat de gemeente Den Helder unaniem achter de wildopvang staat."

Zij ziet de komst van het asiel als een waardevolle aanvulling voor het natuurcentrum. "Het centrum heeft jaarlijks ruim tachtigduizend bezoekers. Het is de beste manier om op ons eigen terrein het verhaal van de vogel- en wildopvang te kunnen vertellen."