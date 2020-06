Hoop op corona-noodfonds voor vogelasiel: "We missen de helft aan inkomen"

DEN HELDER - Een zegen, zo wil Sophie Ward van vogelasiel De Paddestoel het wel noemen. De provincie Noord-Holland maakt geld vrij voor noodlijdende dierenopvangcentra die door de coronacrisis nog verder in de problemen zijn gekomen. Dat is voor De Paddestoel niet anders: "Wij zijn zeker de helft van ons inkomsten misgelopen door de crisis."

Het kabaal in het asiel geeft wel aan dat de natuur zich niets aantrekt van de coronacrisis. "Het werk gaat gewoon door, zeker nu met alle jonge vogels. We komen niet alleen geld, maar ook handen tekort door de coronamaatregelen. Vooral de oudere vrijwilligers in de risicogroep blijven weg."

Hoop

Het vogelasiel in Den Helder kampt al jaren met financiële problemen. De coronacrisis maakt het extra zwaar. En hoewel nog niet bekend is hoeveel de provincie Noord-Holland in het noodfonds voor de opvangcentra stopt, zullen alle beetjes helpen, hoopt Sophie: "Ik verwacht dat de provincie de verantwoordelijkheid neemt voor de wilde dieren. Want zonder de opvangcentra: waar moet je dan heen met de wilde dieren?