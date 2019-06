'Kuiken' fietst voor vogelasiel De Paddestoel: "Ze zijn top. Ik wil graag iets terugdoen"

DEN HELDER - Een flinke fietstocht voor het noodlijdende vogelasiel De Paddestoel in Den Helder. Stagiaire Samantha de Boer hoopt met de fietstocht morgen een flinke berg geld op te halen voor medische apparatuur voor het asiel. Om extra aandacht te trekken gaat ze verkleed als kuiken: "Ze hebben het hard nodig en ik wil graag iets terugdoen."

Samantha gaat dertig kilometer fietsen met een aantal vrijwilligers van het vogelasiel. De route loopt van De Paddestoel naar de eendenkooi in 't Zand en terug. "Ik loop hier al voor de derde keer stage. Het is heel belangrijk dat ze hier medische apparatuur kunnen gebruiken voor de vogels," vertelt Samantha aan NH Nieuws.

Geld is hard nodig bij De Paddestoel. Het vogelasiel kampt al jaren met geldproblemen. Bovendien is het pand sterk verouderd. Verbouwen is er niet van gekomen, omdat het asiel wacht op een nieuw onderkomen. Dat gaat voorlopig niet door. "Het is echt behelpen met kapotte apparatuur, lekkages, dus het is heel lief dat Samantha ons wil helpen."

Wie Samantha wil steunen in haar actie voor het vogelasiel, kan geld over maken onder vermelding van 'fietstocht'.