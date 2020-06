Provinciale partijen willen steun voor noodlijdende dierenopvangcentra

Een van de opvangcentra die onlangs al de noodklok luidde is het Naarder vogelhospitaal. De schade is daar de laatste tijd al opgelopen tot 20.000 tot 30.000 euro. Normaal gesproken komt er geld binnen door donaties of evenementen, maar die evenementen kunnen momenteel niet. Een ander probleem is dat het vogelhospitaal de kosten ziet toenemen, omdat bijvoorbeeld mondkapjes en handschoenen veel duurder zijn geworden.

Opvangcentra willen geld uit noodfonds

Het Naarder vogelhospitaal is niet de enige. Alle dertien Noord-Hollandse dierenopvangcentra lopen tegen hetzelfde probleem op. Ze hebben om een bijdrage van 300.000 euro uit het noodfonds gevraagd, maar of ze dat krijgen, is nog maar de vraag.

Nog dit jaar 'redelijk voorstel'

De Partij voor de Dieren wil er vandaag met haar motie voor zorgen dat de steun voor de dierenopvangcentra er wel degelijk komt. De partij roept Geduputeerde Staten op om zo snel mogelijk – maar uiterlijk dit jaar - met een redelijk voorstel te komen voor hulp aan de opvangcentra. Een concreet bedrag wordt daarbij nog niet genoemd.

De motie kan al rekenen op steun van de SP, PVV, Forum voor Democratie en 50PLUS/Partij voor de Ouderen. Om een meerderheid te krijgen, is de steun van één van de coalitiepartijen ook nog nodig.