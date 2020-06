Vogelhospitaal Naarden dreigt zonder extra geld deuren te moeten sluiten

NAARDEN - Het Vogelhospitaal in Naarden verkeert in zwaar weer als gevolg van de coronacrisis. Het is extra druk, maar tegelijkertijd drogen de inkomsten op en nemen de uitgaven toe.

Joost Lammers / NH Nieuws

"We hebben een tijdelijk ren neergezet voor de gedumpte kippen." Beheerder van het Vogelhospitaal Erik Bruinning laat de kooi zien, die voor de achteruitgang van de vogelopvang is geplaatst. "Het is zo druk dat we voor deze dieren een tijdelijke ren hebben moeten maken. We zijn heel erg aan het schuiven met ruimte om alle dieren hulp te kunnen geven." Hij verklaart de grotere drukte, doordat mensen meer buiten zijn en dus ook meer zien.

Quote "Mondkapjes en handschoenen zijn duurder geworden. Ook haken vrijwilligers af en moeten we extra mensen inhuren" Erik Bruinning van het Vogelhospitaal Naarden

Maar de drukte is nog het minste probleem waar het Vogelhospitaal tegenaan loopt. Door de coronacrisis komt er volgens Bruinning minder geld binnen, omdat activiteiten zoals de open dag niet doorgaan en sponsoren afhaken. "Daarnaast hebben we een stijging in kosten doordat de hulpmiddelen als handschoenen en mondkapjes duurder zijn geworden. Ook haken er vrijwilligers af en moeten we extra mensen inhuren."

Joost Lammers / NH Nieuws

Bruinning heeft uitgerekend dat de schade is opgelopen naar 20.000 tot 30.000 euro. "Je kan de NOW-regeling, de tijdelijke overbruggingsmaatregel voor werkgelegenheid, krijgen van 4.000 euro. Maar dat geld is na een week, anderhalve week op." De vogelopvang heeft wel een spaarpot, maar die gaat snel leeg. "We hebben gezegd dat als er voor september niets gebeurt, dan kunnen we de extra personeelskosten niet meer dragen. Dat zou betekenen dat we dicht moeten, omdat we dan de benodigde zorg niet meer kunnen bieden." Noodkreet opvangcentra Alle dertien dierenopvangcentra in Noord-Holland lopen tegen dezelfde problemen op. Gezamenlijk hebben hebben ze bij het provinciebestuur aan de bel getrokken en gevraagd om een extra bijdrage uit het noodfonds voor in totaal 300.000 euro.

Verantwoordelijke gedeputeerde Ilse Zaal laat in een reactie weten dat ze in gesprek gaat met de opvangcentra, maar dat ze niet zomaar de portemonnee wil trekken. "Provinciale Staten heeft duidelijk gemaakt welke organisaties onder het noodfonds vallen, en daar staan deze organisaties niet bij." De tijd dringt voor de dierenopvangcentra. "Als we willen dat we wilde dieren opvangen, moeten we ook zorgen dat het kan en de overheid het faciliteert", zegt Bruinning.

Quote "Ik denk als er niets verandert, dat aan het einde van het jaar bijna niemand meer overeind staat" ERIK BRUINNING van het VOGELHOSPITAAL NAARDEN

Hij pleit voor de langere termijn voor een structureel hogere financiële bijdrage in combinatie met een goed plan, zodat het voortbestaan van de opvangcentra verzekerd is. Voor de korte termijn voorziet hij een doemscenario. "Ik denk als er niets verandert, dat aan het einde van het jaar bijna niemand meer overeind staat. Dat is heel triest."