Noord-Holland Dierenopvangcentra luiden de noodklok: 'Dit jaar al kunnen de eersten omvallen'

NOORD-HOLLAND - De dertien Noord-Hollandse dierenopvangcentra zitten in grote financiële problemen. Door de coronacrisis zijn de inkomsten enorm teruggelopen, en ondertussen hebben ze het drukker dan ooit. Ze doen een klemmend beroep op de provincie om bij te springen, maar die wil niet zomaar de portemonnee trekken.

Normaal gesproken halen de opvangcentra veel geld binnen via collectes, donaties, of andere evenementen om geld in te zamelen. Maar sinds de corona-uitbraak is dat niet meer mogelijk. Met alle gevolgen van dien. Gemiddeld lopen de organisaties twintig procent mis, ongeveer 300.000 euro. Daarnaast vielen veel medewerkers weg, maar zijn er wel steeds meer dieren om op te vangen.



"We zijn bang dat een aantal zullen omvallen. En dat de grotere opvangcentra het dan moeten overnemen. En daar is uiteindelijk niet genoeg capaciteit voor", legt Xandra Asselbergs van de Amsterdamse Vogel- en zoogdierenopvang De Toevlucht uit.

Bij de Bonte Piet in Midwoud moesten ze het de afgelopen tijd met minder medewerkers doen. Geld om die tijdelijk te vervangen is het niet. En dan is het ook nog eens drukker dan in het recordjaar 2019. Ze verwachten dit jaar bijna twintigduizend euro aan inkomsten mis te lopen. "Het is desastreus. En op het moment dat we minder inkomsten hebben, dan kunnen we ook niet meer de dieren opvangen die opgevangen moeten worden. Dat is voor de dieren heel erg. En bedenk wel, we zijn een dierenziekenhuis. En een ziekenhuis sluit je niet zomaar", vertelt Wouter Koks. Tekst gaat verder onder de foto

NH Nieuws/Maarten Edelenbosch