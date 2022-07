Nog steeds geen nieuw nest voor Helderse vogelopvang: "Dan moet de stekker er maar uit"

Het is inmiddels een echt hoofdpijndossier geworden: een nieuw gebouw voor vogelopvang De Paddestoel in Den Helder. Al jaren zijn er concrete plannen voor een nieuw verblijf op het terrein van De Helderse Vallei, maar dat wordt flink tegengehouden. De provincie Noord-Holland moet een vergunning verlenen, maar doet dat tot op heden nog niet.

"Ik denk dat we hier zeker al een jaar of vijf à zes mee bezig zijn", vertelt Ben Reiff van de vogelopvang. Het begon als een leuk project, want de vogelopvang is al langer in slechte staat. Overal waar je kijkt staan losse en verouderde hokken, kleine bijgebouwtjes en daken die lekken. En dat terwijl er dagelijks weer nieuwe gewonde vogeltjes en ook egels bij komen. De beschikbare ruimtes zijn een groot gedeelte van het jaar volledig bezet. De opvang was dan ook enorm enthousiast toen ze hoorden dat ze een nieuw onderkomen krijgen aan de overkant van de weg, bij de Helderse Vallei.

Maar inmiddels heeft de vrolijke stemming wel plaats gemaakt voor een ongeduldig gevoel. "Dat vind ik vooral erg pijnlijk voor alle vrijwilligers en medewerkers", zegt Ben. Het is voor hen erg lastig om alle gewonde vogels en egels die binnenkomen te kunnen verzorgen en een plekje te geven waar ze kunnen herstellen. "Want je kunt ook niet zomaar alle soorten bij elkaar in een hok zetten."

Gemeente en provincie

Het probleem ligt voorlopig bij de gemeente die een gebiedsvisie op moet stellen en de provincie Noord-Holland die een vergunning goed moet keuren om te gaan bouwen op het stukje grond bij de Helderse Vallei. Maar dat kan de gemeente op zijn vroegst halverwege volgend jaar doen. De provincie zegt niet eerder mee te willen werken voordat de gemeente de gebiedsvisie op heeft gesteld, omdat die visie van belang is voor hun besluit.

"Het lijkt wel alsof er onvoldoende communicatie en samenhang is", vindt Ben, "Ik weet ook niet hoe het precies zit, maar het is wel heel frustrerend."