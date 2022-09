Geen dierenopvang in West-Friesland, dus lopen er 10 konijnen bij Ellis in de achtertuin

Sinds de opvang voor dieren in West-Friesland is weggevallen, vangen vrijwilligers van de Dierenambulance Hoorn ze zelf op. Bij Ellis Klinkenberg uit Hoorn bijvoorbeeld, lopen 10 konijnen in de achtertuin. "Je bent toch begaan met het lot van de dieren. Ze op de balie van het stadhuis zetten, is ook niet de juiste manier."

Sinds februari van dit jaar is er geen opvang meer voor konijnen, cavia's, post- en sierduiven in West-Friesland. Dit omdat wildopvang de Bonte Piet in Midwoud de toestroom niet meer aan kon. Het kostte te veel mankracht en uren. "De gemeenten moeten zorgen voor een opvang, dat zijn ze ook wettelijk verplicht. Helaas is dat hier nog niet zo ver", aldus Fred Perrier, betrokken bij de dierenambulance in Hoorn. "Dus vangen we ze zelf maar op."

Eén van de vrijwilligers die dieren zelf opvangt, is Ellis Klinkenberg uit Hoorn. "Mijn collega doet de post- en sierduiven, ik de konijnen en vogels. En incidenteel een schildpad."

Haar achtertuin zou je kunnen omschrijven als een konijenenpension. Verdeeld over 10 hokken worden de achtergelaten beestjes verzorgd. Ze zijn achtergelaten op bedrijventerrein Hoorn 80, in de Risdammerhout of bij Mak Blokweer. "Je bent toch begaan met het lot van de dieren. Ze laten lopen is geen optie. Tamme konijnen overleven niet in het wild."

Probleem wordt erkend

Onlangs had Perrier nog een gesprek met wethouder René Assendelft (Dierenwelzijn in Hoorn) over het probleem. "Die zijn positief en zien het probleem ook in. Nu de rest nog van de gemeenten. Hopelijk wordt het gewaardeerd wat we doen."

Die waardering wordt nu ook bevestigt door het college na schriftelijke vragen van Fractie Tonnaer. Voor de diersoorten die niet meer door een opvang opgevangen kunnen worden, wordt gezocht naar een oplossing. Het college mikt op volgend jaar. "We onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor het opvangen van huisdieren, wilde dieren en het vervoer ervan", aldus een woordvoerder. Die 'diensten' laat de gemeente wel uitbesteden.

Ook moeten de vrijwilligers alles uit eigen zak betalen, naast het voer, stro en hokken die ze al gedoneerd krijgen. "Onze ambitie is om het vervoer en opvang jaarlijks in de begroting op te nemen."

Eén gemeente gaat dus overstag, maar hoe staan de andere gemeenten hierin? Ook Koggenland erkent het probleem. "Het is inderdaad wettelijke verplicht dat gemeenten huisdieren moeten opvangen. Nadat de wildopvang in Midwoud de toestroom niet meer aan kon, hebben vrijwilligers van de dierenambulance in Hoorn de opvang vrijwillig geregeld", aldus woordvoerder Roxana Konig.

Eén ding staat vast: het is werk dat gewaardeerd wordt. "Daar zijn we ze vanuit de gemeente ook ontzettend dankbaar voor. Het is helaas geen structurele oplossing, maar de dieren en daarbij de gemeente zijn er even mee gered."

Intussen zoekt de gemeente Koggenland naar een passende oplossing. Ook Stede Broec en Drechterland zijn daarmee bezig. Medemblik en Opmeer waren niet in staat om te reageren op vragen van NH Nieuws.

Snel een oplossing

Ook Ellis hoopt dat er snel een nieuwe locatie wordt gevonden. Ondanks dat het haar tijd en geld kost. "Misschien is het wel niet goed wat we doen, omdat we zo het werk van de gemeenten uit handen nemen. Maar ze op de balie van de stadhuis zetten, is ook niet de juiste weg. Tot er een oplossing is, ga ik er rustig mee verder."