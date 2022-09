Nog steeds geen baasje voor gedumpt konijnengezin: dierenopvang overvol

Sinds februari moeten vrijwilligers van de dierenambulance in Hoorn gevonden (huis)dieren zelf opvangen. Zo ook een gedumpt konijnengezin, dat nog steeds geen baasje heeft gevonden. Intussen heeft Fred Perrier, van de dierenambulance in Hoorn, een oproep geplaatst, omdat het plaatsgebrek in West-Friesland toeneemt. "Je moet een lange adem hebben."

Sinds februari is er geen opvang meer voor konijnen, cavia's, volièrevogels en post-en sierduiven in West-Friesland. Dit omdat wildopvang de Bonte Piet in Midwoud de toestroom niet meer aan kan. "De gemeenten moeten zorgen voor een opvang, dat zijn ze ook wettelijk verplicht. Helaas is dat hier nog niet zo ver."

Een collega van Perrier, die al zes andere konijnen onder haar hoede heeft, verzorgt het gedumpte gezin nog steeds. Ook bleek moederkonijn zwanger te zijn van zes babykonijntjes. "Helaas hebben die het niet gered. Erg verdrietig, vooral na wat er gebeurd is", aldus Fred Perrier, betrokken bij de dierenambulance in Hoorn.

"De situatie is nijpend, onze opvang stroomt over"

En wat als ze niet worden opgehaald? "Wegens plaatsgebrek kunnen we niet wachten tot daar een oplossing voor is. Dan brengen we ze weer terug in de natuur van West-Friesland. Eerst worden ze aangesterkt, omdat ze vaak vermagerd zijn. Sommigen vliegen dan toch terug naar de duivenmelker."

Ook is het opvangen en verzorgen een hele operatie. Perrier: "De situatie is nijpend, onze opvang stroomt over. Ook moeten we alles uit eigen zak betalen. Gelukkig krijgen we voer, strooi en hokken van onze donateurs. Dat helpt enorm."

Positief gesprek

Onlangs had Perrier nog een gesprek met wethouder René Assendelft (Dierenwelzijn in Hoorn) over het probleem. "Die zijn positief en zien het probleem ook in. Nu de rest nog van de gemeenten. Hopelijk wordt het gewaardeerd wat we doen."