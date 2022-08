Konijnengezin gedumpt op bedrijventerrein in Hoorn: "Ze maken het goed"

Er was vier man nodig om de zes konijnen te redden. "Oplettende mensen kwamen meteen in actie, omdat het terrein een plek is waar veel honden loslopen", weet Fred Perrier, betrokken bij de dierenambulance in Hoorn. "Daar zijn we ze dankbaar voor, zeker tijdens deze zomerse dagen."

Het gezin maakt het weer goed, dat de komende 14 dagen wordt opgevangen en verzorgd door een collega. "Ze maken het goed, ze zijn weer vrolijk. Ze eten en poepen weer, dus de stress is afgenomen. Dat is goed nieuws."

Geen opvang

Sinds februari is er geen opvang meer voor konijnen, cavia's, post en sierduiven in West-Friesland. "De gemeente moet zorgen voor een opvang, dat zijn ze ook wettelijk verplicht. Helaas is dat hier nog niet zo ver."

Na die 14 dagen gaat Perrier kijken of ze iemand kunnen vinden die het gezin wil adopteren. "Het belangrijkste is dat deze konijnen gevangen en veilig zijn. De rest volgt later wel."