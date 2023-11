Nieuwe wildopvang op losse schroeven door bezuiniging gemeente Den Helder

Er komt voorlopig geen nieuw dierenasiel of wildopvang bij De Helderse Vallei in Den Helder. Tenminste, als de bezuinigingsplannen van de gemeente doorgaan. Met een waslijst aan begrotingsvoorstellen hoopt het gemeentebestuur de begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen. "Zo jammer dit."

De voorbereidingen voor een nieuwe wildopvang lopen al jaren. Drie jaar geleden zou er al iets moeten staan in samenwerking met De Helderse Vallei. Keer op keer zijn de plannen uitgesteld tot groot ongenoegen van de huidige wildopvang De Paddestoel. Het vogelasiel is vorig jaar augustus getroffen door een vallende tak en er bleek asbest te zitten in het toch al sterk verouderde pand. Inmiddels heeft de opvang een ander tijdelijk onderkomen.

"Dat betekent dat we in 2025 niet kunnen bouwen?" Katelijne van Spronsen van de Helderse Vallei slaakt een diepe zucht. De gemeente stelt de nieuwbouw uit tot in elk geval na 2026. "Ik schrik ervan. Dat zou zonde zijn van alle inspanningen die nu worden verricht voor de nieuwbouw. De projectleider is bezig, er loopt een aanvraag bij de provincie. Zo jammer dit."

Reiff: "Ik snap ook dat in een tijd van armoede de vraag rijst of het verantwoord is, dit soort uitgaven voor een wildopvang. Maar ik sta ook voor de dieren. We hebben tot nu toe iedere keer groen licht gekregen van de raad, iedere keer volmondig 'ja', maar nood breekt wetten. Ik vraag me wel af of het zin heeft om nog door te gaan ook met tijdelijke opvang, gezien de kosten."

In januari dit jaar leek er weer schot in de zaak te zitten, na steun vanuit de raad voor de nieuwbouw. Alleen de provincie wilde nog duidelijkheid. Voorzitter Ben Reiff van De Paddelstoel: "Los van mijn teleurstelling, want ik ben er al zes jaar mee bezig, maar dit is een ernstig falen van overheden en niet alleen gemeente Den Helder, ook de provincie. Daar ligt een pakket informatie voor een vergunning, maar we hebben er nog niets van gehoord."

Komende maand is een bijeenkomst gepland met onder meer de projectleider en de architect voor de nieuwe wildopvang. Reiff: "We zitten midden in de voorbereidingen. Het kost nu al heel veel geld en dat is weggegooid geld als de raad beslist om de nieuwbouw uit te stellen. Ik ben heel optimistisch altijd, maar ik vrees dat uitstel afstel is. We verliezen het vertrouwen dat het nog goed gaat komen en ook voor het moreel van de medewerkers is het niet goed."

Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om de keuze te maken of er wel of geen nieuwbouw komt voor de wildopvang. Ben Reiff wordt er moedeloos van: "Ze weten inmiddels alles van A tot Z en als ze nog vragen hebben weten ze me te vinden." Zorgen ook bij Katelijne van Spronsen van De Helderse Vallei: "Dat wordt weer lobbyen en het kost zoveel energie. Het is zo'n mooi plan voor de stad met zoveel meerwaarde voor vrijwilligers, voor de dieren, voor de stad."