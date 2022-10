Zorgen bij vogelasiel: nog één miljoen extra nodig voor nieuwe wildopvang Noordkop

Het kostenplaatje voor een nieuw verblijf van vogelopvang De Paddestoel in Den Helder is een stuk duurder uitgevallen dan in eerste instantie was berekend. Er is een miljoen extra nodig om het verblijf op het terrein van De Helderse Vallei te kunnen bouwen.

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Het vogelasiel, dat momenteel wacht op de realisatie van een tijdelijk onderkomen, heeft de afgelopen jaren klap na klap moeten verwerken. Maar dat de kosten voor de bouw van een spliksplinternieuw pand hoger uitvallen dan jaren geleden is berekend, is voor secretaris Ben Reiff geen grote schok. En de oorzaak hiervoor is volgens hem duidelijk: "Dit is een direct gevolg van alle vertragingen die de afgelopen jaren zijn ontstaan in het proces." Het plan voor het nieuwe verblijf, dat al jaren hard nodig is, staat ook al jaren op de planning. Maar door bureaucratische rompslomp staat er na zo'n zes jaar nog geen paal in de grond. In plaats daarvan zal er een tijdelijk onderkomen worden gerealiseerd voor de stichting in een oude coronatestlocatie aan de Handelskade in Den Helder. Die locatie is hard nodig, sinds het oude verblijf van De Paddestoel afgelopen augustus permanent werd gesloten, door een tak die viel op het dak. Daar kwam asbest bij vrij.

Een tak door het dak van het verblijf zorgde voor een sluiting van de opvang - Vogelasiel De Paddenstoel