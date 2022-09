Toch nieuwe, tijdelijke plek voor vogelasiel: komt in oude coronatestlocatie Den Helder

Het vorige maand gesloten Vogelasiel De Paddestoel in Den Helder krijgt toch een nieuwe plek. Er wordt ruimte gemaakt voor noodopvang van dieren in de oude coronatestlocatie aan de Handelskade in Den Helder. Dat laat de gemeente weten.

Deze zomer brak een tak af en vernielde het dak van het al jaren in slechte staat verkerende vogelasiel. De asbest die vrijkwam, maakte per direct een einde aan de dierenopvang. De Paddestoel wacht al jaren op nieuwbouw, maar dat wordt telkens uitgesteld.

Verschoven

Maar nu komt er dus toch een tijdelijke opvanglocatie in een loods aan de Handelskade. Ben Reiff van het vogelasiel laat weten dat ze hoopt over ongeveer een maand haar intrek te nemen, schrijft mediapartner Regio Noordkop. De nieuwbouw bij de Helderse Vallei had in 2021 en later eind 2022 al klaar moeten zijn, maar is nu verschoven naar eind 2023.

In principe zal deze tijdelijke locatie van het vogelasiel alleen dierenopvang bieden voor een periode van 48 uur. Dan gaat het dus vooral om het opvangen van dieren in nood.

Extra steun

Juist deze week werd bekend dat wildopvang de Bonte Piet, die de dieren uit Den Helder nu tijdelijk opvangt, extra steun tot 10.000 euro krijgt van de provincie. Overigens pleit de Bonte Piet voor een centraal geregeld budget voor dierenopvangen. "Dus dat er een bedrag is voor de totale dierenopvang in Nederland en dat het daaruit verdeeld wordt. Dan weet je waar je aan toe bent", zei voorzitter Wouter Koks gisteren tegen NH Nieuws.