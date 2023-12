Wildopvang Bonte Piet schiet te hulp met opvang van egels, maar heeft zelf ook zorgen

Wildopvang de Bonte Piet in Midwoud heeft andere dierenopvangcentra te hulp geschoten met egels. Zo heeft het er tien overgenomen uit het Zuid-Hollandse Papendrecht waar een opnamestop dreigde. "We kunnen ze nu nog wel kwijt, maar het kan ineens heel hard gaan. Dus daar maak ik me wel een beetje druk om", vertelt Andra Minnema van de Bonte Piet.

Een jonge egel geniet van zijn hapje - Foto: Wildopvang De Bonte Piet

Momenteel worden er 125 egels opgevangen in Midwoud. "Dat zijn er iets minder dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Maar het is de afgelopen week erg koud geweest, dus konden we de herstelde egels niet uitzetten." Deze week hopelijk egels uitzetten in natuur Komende week wordt warmer weer verwacht, wat de Bonte Piet lucht moet geven. "Er staan er 25 op de nominatie om te worden uitgezet. Die worden naar speciale tuinen gebracht waar voer is en ze de winter kunnen doorbrengen", legt Minnema uit. Want hoewel ze nog ruimte hebben om egels op te vangen is die wel schaars. "We zitten in een loods waar het zo'n beetje net zo koud is als buiten. We hebben maar beperkt verwarmde ruimtes. Vanwege de grote drukte zijn we aan het kijken om de kantine op te offeren of buiten een portakabin te plaatsen." Tekst gaat verder onder de foto.

Een zieke egel wordt verzorgd - Foto: NH Media / Michiel Baas

"We weigeren nooit dieren", vervolgt Minnema. Toch beseft ze wel dat de uitdaging groot is. Er zijn tien egels van egelopvang Papendrecht binnen gekomen, omdat die de toestroom niet meer aankon. Ook vanuit Den Helder worden egels doorgestuurd naar de Bonte Piet. Wildopvang De Paddestoel zit op een tijdelijke locatie en moet dieren binnen 48 uur doorsturen. Landelijk problemen met toestroom egels Landelijk blijkt een rondgang van ANP blijkt dat dierenopvangcentra in Nederland momenteel de handen vol hebben aan egels. Een warm voorjaar en een koude week vroeg in het najaar zorgt dat de dieren verzwakt zijn. Daarnaast is er door steeds meer bebouwing minder natuur, en daarmee ook voedsel beschikbaar. En er is ook nog een tekort aan opvangcentra. "Vorige week kregen we er zes binnen van de Paddestoel. Maar daar zitten er nu nog veertig. Als die in één keer hier naartoe moeten komen, zou ik wel in paniek raken. We zijn momenteel de enige volledige opvang boven het Noordzeekanaal." Advies: vang egels niet zelf op Ook heeft Minnema nog een goed advies aan mensen die egels vinden. "Ga ze niet zelf opvangen, maar neem contact met ons op. Het is goed bedoeld, maar als de dieren niet opknappen worden ze na een paar dagen alsnog naar ons gebracht en hebben we al een paar dagen achterstand. Het is beter als ze gelijk bij ons komen."