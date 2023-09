Wildopvang De Bonte Piet in Midwoud stroomt vol met jonge egels

De jonge egels - vaak verweesd geraakt en uitgehongerd - stromen binnen bij wildopvang De Bonte Piet in Midwoud. Om aan te sterken of op te knappen, krijgen ze speciale krachtvoer. Maar omdat dat voer erg prijzig is, zijn ze een doneeractie gestart. "Ze staan alweer met een koffertje voor de deur."

Beheerder Raymond de Ruijter begint langzaamaan te merken dat de drukte weer toeneemt. "We krijgen nu ongeveer vijf tot tien egels per dag binnen", zegt hij. Bovendien krijgt de opvang het steeds drukker, doordat steeds meer opvanglocaties in de provincie verdwijnen. Sinds de vogel- en egelopvang De Paddestoel in Den Helder is gesloten, worden mensen in de Noordkop vaak doorverwezen naar de opvang in Midwoud als ze een egel in nood vinden. "We hebben officieel een capaciteit voor 61 egels. Door het zachte weer konden we er gelukkig een aantal in de natuur uitzetten. Maar als het weer omslaat, wordt het een heel ander verhaal."

65 egels

Momenteel verblijven er 65 egels in de opvang. "Daarvan is een derde jonger dan twee maanden. Deze egeltjes zijn verweesd geraakt en komen vaak uitgedroogd en vooral uitgehongerd binnen. Ze krijgen speciale krachtvoer om op te knappen en aan te sterken", zegt hij. Maar dat krachtvoer drukt op de begroting. Om de egels te voorzien van genoeg voedsel, is de opvang een doneeractie gestart. "Het voer vliegt erdoorheen. En omdat het voer zo'n 4 à 5 euro per stuk kost, wordt het erg prijzig."

Géén natvoer geven

Volgens De Ruijter worden het er elk jaar meer. Betegelde tuinen zijn een groot probleem voor egels, omdat hun leefgebied daardoor krimpt. Maar ook de klimaatverandering speelt een rol, merkt hij. "Er zijn veel minder insecten, waardoor ze moeilijker aan voedsel komen."

Hij adviseert mensen om bakjes water en brokjes kattenvoer in hun tuin te zetten, in plaats van natvoer. "Dat voer trekt wormen of maden aan. Die leggen overal eitjes in en dat kan voor maagproblemen zorgen."