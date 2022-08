Hitte brengt egels in problemen: "Liggen als een zeester op een coolpack"

De egels hebben het zwaar tijdens de warme dagen. Bij opvangcentrum de Bonte Piet in Midwoud worden de laatste weken véél meer verzwakte egels gebracht. "De insecten waar egels van leven kruipen dieper de grond in en water is steeds moeilijker te vinden", vertelt Andra Minnema van de Bonte Piet.

Egel zoekt verkoeling op een coolpack in een washandje - NH Nieuws

Met zorg stopt Andra de koelelementen in washandjes voordat ze over de egelkooien worden verspreid. "De coolpacks zijn zonder washandje veel te koud voor ze", aldus Andra die liefdevol en met hulp van vrijwilligers de egels verzorgt. Ze legt uit dat de egels in de opvang moeilijk zelf verkoeling kunnen vinden en dat er daarom besloten is om de coolpacks aan te bieden. "En dat wordt zeer op prijs gesteld", zegt ze. "Ze raken hun warmte kwijt door hun pootjes uit te strekken en dan vind ik het altijd net een hele mooie 'egelzeester'", zegt Andra lachend. De vleesvlieg Gedreven door honger en dorst laten egels zich veel vaker overdag zien. Het daglicht maakt ze een gemakkelijke prooi voor de vleesvlieg. Een insect dat graag eitjes legt tussen de veilige stekels van de egel. De larven die uit de eitjes komen, voeden zich door hun tanden in de egel te zetten. "We krijgen dus door de warmte vaker dan normaal te maken met slachtoffers van de vleesvliegenmaden", merkt Andra op.

Quote "Zet lage bakjes water en kattenbrokjes neer, die vinden ze vanzelf en het kan hun redding zijn" Andra minnema, verzorger bij De Bonte Piet

Maar ook de steile slootkanten zijn een gevaar voor de egeltjes. De dorstige beestjes nemen steeds meer risico om hun dorst te lessen. Daarbij worden de steile slootkanten de egels vaak fataal, omdat ze niet meer naar boven kunnen klimmen. Soms verdrinken ze, maar als ze geluk hebben, worden ze door een voorbijganger eruitgehaald. Vaak is zo'n zwempartij niet zonder schade en komen de dieren alsnog bij de Bonte Piet terecht. Uw hulp is nodig De egels zijn op een heel gemakkelijke manier door deze snikhete periode heen te helpen. Zet op plekken, waarvan je vermoedt dat er egels in de buurt zijn, schaaltjes met water en kattenbrokjes. Daar zijn egels dol op. "Zorg er wel voor dat het lage schaaltjes zijn, anders kunnen ze er niet bij", benadrukt Andra.