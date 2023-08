Reddende engel Mark redt zwemmende egel van verdrinkingsdood

Uitgeput en met het kroos op zijn vacht is het beestje in veilige handen. Zijn vrouw Veronica belde meteen de opvang. Maar omdat de Bonte Piet in Midwoud gesloten was, werd het een ritje naar de egelopvang in Broek op Langedijk. Een rit van drie kwartier. "Omdat ze hem daar goed kunnen verzorgen. Ach, als je gek op dieren bent, dan rijd je toch even die kant op? Wij gaan het hele land door om vogels en wilde dieren te spotten. Mijn favoriet is de specht. Dat vind ik een gave, sterke vogel. Egels heb ik nog nooit eerder gespot, maar misschien vanaf nu wel."

Een reddende engel van een zwemmende egel. Mark kwam dinsdag terug van een lunch bij zijn moeder, toen buurvrouw Ilona hem aansprak. "Er zwemt een egel in het water", zei ze. Enkele momenten later stond Mark met zijn visnet in zijn hand bij de Jan Gooskaai om het leven van het ongelukkige diertje te redden. "De walkanten zijn hier hoog, dus hij had het anders nooit overleefd."

In Broek op Langedijk stonden al brokjes en water klaar voor de onfortuinlijke egel en werd het stekelige dier opgevangen in een hok. "De egel maakt het prima", zegt Sonja Bink van Egelopvang Samen Prikken een dag later. "Hoe snel ze herstellen is vaak afhankelijk van de hoeveelheid water die ze binnen krijgen. Egels kunnen zwemmen, maar op een gegeven moment raken ze vermoeid. En als ze niet uit het water kunnen, omdat de wallen te hoog of te steil zijn zjin, verdrinken ze. Deze egel had het zonder de inzet van Mark niet overleefd."

Egelaars

Sonja heeft zo'n 40 tot 50 egels in de opvang. Deze worden - als ze groot genoeg zijn of zijn aangesterkt - uitgezet bij mensen met grote en geschikte tuinen, zogenaamde 'egelaars'. "Egels vallen vaak in het water omdat ze willen drinken. Ze hebben veel water nodig. Daarom adviseer ik mensen een laag bakje water in de tuin te zetten. Zoals voor vogels ook vaak wordt gedaan. Dat voorkomt veel ellende."

Als Mark wil, kan hij de egel terugkrijgen, als deze voldoende is hersteld van het zwemavontuur. "Ik heb wel een grote tuin, maar ook een hond die nogal van spelen houdt. Dus dat lijkt me geen goed idee."