Moeder schrikt van kettingzaag, vijf egeltjes ondergebracht bij wildopvang Bonte Piet

Bij wildopvang Bonte Piet in Midwoud is een vijfling binnengebracht, nadat moederegel werd opgeschrikt door een kettingzaag en haar kroost achterliet. Met de vroege start van de herfst roept Femke van de opvang op goed uit te kijken bij het verwijderen van struiken en bladeren. "Nooit zomaar iets weghalen, ze nestelen zich vaak op plekken waarvan je het niet verwacht."

Medewerker Femke adviseert dan ook om gevallen bladeren en takken te laten liggen. "Dat we zulke jonge egels binnenkrijgen, maken we niet vaak mee, maar het gebeurt wel meerdere keren in het seizoen. Uiteindelijk is het voor de jongen het beste als moederegel hen grootbrengt, let dus goed op als je aan de gang gaat in de tuin."

De jongen maken het goed en worden intensief verzorgd, vertelt Femke van de wildopvang. "Momenteel krijgen ze overdag en 's nachts flessenvoeding. Ze zijn al bijna in gewicht verdubbeld. Als ze nog wat meer zijn aangesterkt, stappen we langzaam over naar vaste voeding."

Gelakte nageltjes

In plaats van namen hebben de egeltjes allemaal een eigen kleur nagellak gekregen. "We geven ze geen namen. Als we aan ze zijn gehecht en ze komen toch te overlijden, is dat erg lastig te accepteren. We herkennen ze aan het nagellakkleurtje dat we ze geven. Het is natuurlijk wel belangrijk dat we de egeltjes individueel goed in de gaten houden."

Tot de kleintjes op goed gewicht zitten, zo rond de 500 gram, zullen ze nog in de opvang blijven. "Ze krijgen de ruimte om te ontdekken en te klimmen, zodat ze alvast een beetje aan de natuur kunnen wennen. Ze worden niet direct uitgezet, dus proberen we de natuurlijke leefomgeving na te bootsen. Eerst in de warmte, omdat ze dit nu nog nodig hebben. Als ze groter worden, moeten ze gaan wennen aan de buitentemperatuur."

Als de vijfling uiteindelijk groot genoeg is, worden ze door de dierenopvang weer terug in de natuur gezet.